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Евросоюз начнет открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля

Странам Европейского союза будет предложено начать открывать границы для граждан третьих стран с 1 июля, сообщил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Границы будут открываться поэтапно для разных стран
Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

Европейская комиссия до конца нынешней недели предложит свой подход к снятию введенных из-за коронавируса ограничений на въезд в Евросоюз граждан других стран, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в среду, 10 июня. Открытие границ может начаться уже с 1 июля, сказал он.

Брюссель предложит странам — членам Европейского союза скоординированный подход, основанный на частичном и постепенном открытии границ, сообщает France24. Еврокомиссия примет во внимание и то, что некоторые страны уже начали ослаблять контроль в одностороннем порядке.

Решение о частичном открытии российских границ вступило в силу
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Запрет на въезд в шенгенскую зону и в Евросоюз был введен 17 марта и дважды продлевался. С середины мая некоторые страны — члены Европейского союза начали сообщать об односторонних решениях открыть границы как для граждан других стран ЕС, так и для граждан не входящих в союз стран. Так, Германия с 15 июня откроет границы с соседними странами, будут сняты контрольные пункты на границах с Австрией, Францией, Швейцарией, Италией и Данией. С 21 июня будет снят контроль для авиапассажиров из Испании. Как сообщило Министерство внутренних дел ФРГ, принятые решения означают, что граждане указанных стран смогут свободно въезжать в Германию без неотложной необходимости.

Одной из первых границы начала открывать Австрия. С 4 июня открыты границы страны с Германией, Швейцарией, Лихтенштейном, Словакией, Словенией, Венгрией и Чехией, а с 16 июня будет открыта граница с Италией. Гражданам Австрии будет не рекомендовано посещать Ломбардию — итальянский регион, наиболее пострадавший от распространения коронавируса.

О том, когда европейские страны могут открыть границы для россиян, пока точных данных нет. Посол Италии в России Паскуале Террачано сообщал, что с 15 июня границы страны будут открыты для россиян, однако пока, согласно заявлению российского премьер-министра Михаила Мишустина, граждане России могут выезжать из страны только на лечение, учебу и работу. Власти Кипра указывали, что в июле могут разрешить въезд гражданам Великобритании, а через несколько недель после этого — россиянам.

Мишустин упростил въезд и выезд из России
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Автор: Полина Химшиашвили
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