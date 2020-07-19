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В Австрии начали обучать собак искать заразившихся COVID-19 по запаху

Фото: McPHOTO / M. Begsteiger / imago-images.de / Global Look Press
Фото: McPHOTO / M. Begsteiger / imago-images.de / Global Look Press

В Министерстве обороны Австрии в тестовом режиме начали тренировать собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19. По задумке кинологов это поможет выявить вирус у человека, который не имеет симптомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подготовка собак идет в кинологическом военном центре. Животных учат вычислять специальную трубку с молекулами инфекции, которые были взяты из полости рта и носа зараженного пациента. На следующей неделе, по словам пресс-службы, начнутся испытания с масками, которые носили инфицированные люди.

В ведомстве добавили, чтобы гарантировать безопасность служебной собаки и кинолога, трубки обрабатывают ультрафиолетовым излучением, а микроорганизмы вируса, которые еще остаются, умерщвляют. Тестовые испытания продлятся до конца июля, после чего военные специалисты изучат результаты работы.

В Министерстве обороны страны служат 166 собак. Их используют для операций как в Австрии, так и за рубежом.

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По данным австрийского Минздрава, на 19 июля всего в стране 19 569 случаев заражения COVID-19, выздоровели 17 599 пациентов. Умерли 711 человек. В ведомстве уточняется, что в Австрии сделано 748 669 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Теги: собаки, Австрия, кинологи
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