В Краснодарском крае снизились доходы от курортного сбора

Доходы Краснодарского края от курортного сбора в 2023 году оказались ниже уровня предыдущего года вопреки рекордному притоку туристов. Снижение связано с выходом из состава региона новой федеральной территории

Вид на Сириус (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Доходы Краснодарского края от курортного сбора, который заплатили в гостиницах и других средствах размещения отдыхающие, составили в 2023 году 742,19 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В 2022 году было собрано на 0,65% больше — 747,03 млн руб.

Cокращение поступлений краснодарские чиновники объясняют техническим изменением — выходом городского округа Сириус из числа территорий проведения эксперимента в Краснодарском крае по взиманию курортного налога, которое произошло 5 декабря 2022 года. На фоне этого количество туристов, заплативших курортный сбор в 2023 году, сократилось на 0,5 тыс. человек — до 3,1 млн. В 2022 году курортный сбор в Краснодарском крае заплатили 3,6 млн человек, уточнили в пресс-службе.

Что такое курортный сбор Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в мае 2018 года. Налог платят совершеннолетние отдыхающие за пользование туристской инфраструктурой. Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории и другие официальные средства размещения. Сбор не входит в стоимость проживания — его взимают отдельно за каждые сутки, кроме дня заезда. Размер курортного сбора регионы устанавливают самостоятельно. От его уплаты освобождены местные жители, несовершеннолетние, пенсионеры, Герои России и СССР, ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты, лица, которые проходят лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, и ряд других категорий граждан. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов. Курортный сбор действует на территории большинства курортов Краснодарского края (всего в 11 муниципалитетах, включая Сочи, Анапу, Геленджик и четыре поселения Туапсинского района), а также в Ставропольском и Алтайском краях. Изначально эксперимент также предлагали провести и в Крыму, но регион отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для турбизнеса. Эксперимент должен был действовать до 31 декабря 2022 года, но затем его продлили до 1 января 2025 года, включив в него Петербург (курортный сбор в этом городе будут взимать с 1 апреля 2024 года — по 100 руб. за сутки). Кроме этого, с 1 января 2024 года курортный сбор в Краснодарском крае действует в Новороссийске, Туапсе, Мостовском, Псебайском и Ярославском поселениях Мостовского района. С 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года на большинстве курортов Краснодарского края, где взимается курортный сбор, он составил 30 руб. в сутки. В Сочи размер курортного сбора составил 50 руб. в сутки, уточнили в пресс-службе региона.

Что произошло с Сириусом

Когда в июле 2018 года в Краснодарском крае начался эксперимент по взиманию налога с отдыхающих, поселок Сириус входил в состав города-курорта Сочи. Уже тогда Сириус был известен благодаря расположенному на его территории одноименному образовательному центру. Этот центр был создан в 2015 году, после проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, по инициативе президента Владимира Путина. Идея заключалась в том, чтобы на базе олимпийской инфраструктуры появился центр по отбору и подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Главой Попечительского совета этого центра стал сам президент.

Впоследствии городской округ Сириус площадью 1,4 тыс. га и населением 12,5 тыс. жителей получил особый статус первой в России федеральной территории. Для этого в декабре 2020 года Путин подписал особый закон, согласно которому из состава Сочи в отдельный поселок городского типа была выделена территория Имеретинской низменности. Территория стала экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом. Уже тогда это изменение отразилось на снижении числа постояльцев в гостиницах Сочи и, соответственно, доходов от курортного сбора.

Курортный сбор на федеральной территории Сириус взимается с 1 апреля 2023 года в размере 50 руб. в день. В начале декабря 2022 года был принят закон, согласно которому городской округ Сириус вышел из числа территорий проведения эксперимента в Краснодарском крае. Теперь курортный сбор на этой территории регламентируется самостоятельно. С 20 февраля по 17 марта 2024 года в Сириусе приостановили действие курортного сбора на время проведения Всемирного фестиваля молодежи.

Почему курортный сбор платят не все туристы

В отелях Краснодарского края, взимающих курортный сбор, туристический налог в 2023 году заплатили около половины туристов, подсчитал РБК на основе годовых отчетов 11 муниципалитетов Краснодарского края, включенных в эксперимент. Согласно данным этих муниципалитетов, в расположенных на их территории средствах размещения в 2023 году остановились в общей сложности около 6,1 млн туристов (в 2022 году с учетом Сириуса их было 6,5 млн). Если исходить из оценки минкурортов Краснодарского края о числе плательщиков курортного сбора — 3,1 млн человек, то в 2023 году налог заплатили около 50% туристов, отдыхавших в официальных средствах размещения.

Впрочем, в число плательщиков курортного сбора не попадают и туристы, которые останавливаются в частном секторе. Реальный турпоток на территории Краснодарского края гораздо выше — по данным местных властей, в 2023 году стал рекордным. За год в регионе отдохнули 18,6 млн человек, что стало абсолютным рекордом по турпотоку, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Так, по итогам 2023 года, по данным местных властей, только город-курорт Сочи посетили 7,6 млн туристов — на 6% больше, чем год назад. При этом, исходя из отчета муниципального округа, в Сочи остановилось в 2,5 раза меньше туристов — 3 млн человек.

Разница в числе остановившихся туристов в гостиницах и количества заплативших курортный сбор может объясняться тем, что значительная доля постояльцев отелей — льготные категории граждан, освобожденные от уплаты курортного сбора. Кроме этого, расхождение в цифрах может быть связано и с методикой подсчета туристической статистики. К примеру, власти Сочи сопоставляют данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала и учитывают в качестве туристов даже тех, кто приезжает в город на один день, останавливается в квартирах или кемпингах или имеет собственную недвижимость на курорте и не платит туристический сбор, а также льготников, которые по закону не платят курортный сбор, объясняли РБК в управлении курортов и рекреационных ресурсов городской администрации.

Кроме того, часть средств размещения на южных курортах находится в серой зоне: большое число отдыхающих останавливаются в частном секторе, например в гостевых домах, где не взимается курортный сбор. Эксперты не раз обращали внимание на эту проблему — на юге России гостевые дома могут составлять от четверти до трети номерного фонда. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, это ставит официальные средства размещения в неравное положение с туристическом жильем в частном секторе с точки зрения конкуренции.

В июле 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий легализацию гостевых домов в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Законопроект, предлагающий провести эксперимент по обелению гостиничных услуг в гостевых домах этих регионов с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года, был одобрен в первом чтении. Впрочем, турбизнес инициативу в текущем виде критиковал: если законопроект примут, то будет легализовано не более 5% всех существующих гостевых домов, указывали в Ассоциации туроператоров России.