ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически

ФНС запланировала внедрение в 2025 году автоматизированной системы для присвоения физическим лицам налогового резидентства — на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы. Сейчас статус определяют по штампам в паспортах

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Федеральная налоговая служба (ФНС) запланировала создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физических лиц. Об этом говорится в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, который изучил РБК. Предполагается, что новый функционал станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3». Ввод новации в промышленную эксплуатацию запланирован до декабря 2025 года, ответственным исполнителем назначен начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Елисей Балта.

РБК направил запрос в ФНС.

По действующему законодательству налоговыми резидентами России признаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. Таким образом, статус «налоговый резидент» соотносится с количеством дней пребывания на территории России. Расчетный период в 12 месяцев необязательно должен совпадать с календарным годом, а 183 дня суммарного нахождения в России могут быть с пробелами.

В то же время статус «валютный резидент» зависит исключительно от наличия гражданства или вида на жительство в стране. Например, если гражданин России живет за границей больше 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то он утрачивает статус налогового резидента, но при этом по-прежнему признается валютным. Однако срок в 183 дня также важен: если человек пробыл за границей более 183 дней (то есть перестал быть налоговым резидентом), он не обязан предоставлять отчет о движении средств на зарубежном счете.

Как будут определять резидентство

Как следует из плана деятельности ФНС, в части определения налогового и валютного резидентства физических лиц служба будет развивать АИС «Налог-3» по двум направлениям:

Автоматизация идентификации лиц, пересекающих государственную границу

Для этого планируется в том числе использовать данные о полученных загранпаспортах, указано в документе. Сегодня налоговое резидентство устанавливается в основном по данным заграничного паспорта, а именно: сведениям о пересечении границы, говорит партнер Б1 Марина Белякова. В ходе проверок налоговые органы могут запрашивать информацию по конкретному лицу у погранслужбы, уточняет партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов.

ФНС отмечает в письме от конца 2023 года, что документами, на основании которых можно установить фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации и за ее пределами, могут быть копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, миграционная карта, табель учета рабочего времени и др.

Автоматизация определения налогового и валютного резидентства по идентифицированным физическим лицам

Этот процесс будет налажен с учетом полученных от информационной системы миграционного учета «Мир» данных о пересечениях государственной границы. Система «Мир» предназначена для миграционного и регистрационного учета, изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность. Она создавалась в 2015 году в том числе для предотвращения незаконной миграции и подделки документов.

До декабря 2025 года ФНС планирует «реализацию в АИС «Налог-3» автоматизированной системы определения (расчета) у физических лиц статуса резидента РФ и ввод ее в промышленную эксплуатацию», указано в плане деятельности. В нормативном поле ее запуск будет сопровождаться приказом ФНС России.

Каковы последствия такой автоматизации

Автоматизация статуса определения резидента — это действие, которое ложится в общую канву автоматизации работы ФНС, отмечает Белякова. «Разумеется, эти данные важны для определения (следовательно, проверки) налоговых обязательств физических лиц — иногда это вопрос, облагается ли доход в принципе, иногда выбор применимой ставки», — поясняет она.

От статуса налогоплательщика как резидента или нерезидента непосредственно зависит уровень налогообложения физических лиц, констатирует Зарипов. Например, по общему правилу доходы нерезидентов от источников в России облагаются НДФЛ по ставке 30% (исключение — удаленные работники российских компаний, за которых этот налог платится как за обычных работников, независимо от налогового резидентства). Кроме того, с 2025 года налоговое положение нерезидентов по ряду позиций ухудшится — это касается, в частности, процентов по вкладам, отмечает эксперт. Как писал РБК, для них будет введена единая ставка 15% по налогу на вклады вне зависимости от налоговой базы. Для резидентов с доходами до 2,4 млн руб. планируется сохранить ставку 13%. Кроме того, для нерезидентов сохраняется НДФЛ с дивидендов в размере 15%, также их лишат льготы по освобождению от налога при реализации акций, находящихся в непрерывном владении более пяти лет.

По действующим правилам обязанность по отслеживанию налогового статуса физических лиц лежит на налоговых агентах и самих физических лицах, отмечает партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. «Как показывает наш опыт, далеко не все компании и физические лица занимаются этим упражнением на регулярной основе, даже несмотря на то, что налоговое законодательство предусматривает штрафы и для налоговых агентов, и для физических лиц в случае некорректного применения ими ставок по НДФЛ, неуплаты/недоплаты НДФЛ, непредоставления отчетности и т.д.», — отмечает он.

В то же время у налоговых органов сейчас нет надежного инструмента, чтобы проконтролировать налоговый статус физических лиц, указывает эксперт. «Поэтому для ФНС возможность автоматизированного определения статуса налогового резидентства — это еще одна возможность дополнительного контроля поступлений НДФЛ в бюджет», — подчеркивает Подниек.

Ранее налоговые органы делали массовые рассылки российским жителям по почте, в которых запрашивали данные о зарубежных счетах, видах на жительство и просили приложить к ответу копии загранпаспорта с отметками о въезде и выезде, напоминает Зарипов. Однако такой способ сбора и обработки информации неэффективен, потому что затраты большие и «мало кто отвечает так, как хотелось бы налоговым органам». «К тому же у россиян есть возможность выезжать в ряд стран, таких как Беларусь, Казахстан, Армения, по российскому паспорту, что усложняет контроль», — указывает эксперт.

Система автоматического учета налогового резидентства может решить несколько задач, считает руководитель практики департамента налогового структурирования сделок «ФБК Legal» Эдуард Гюльбасаров. С одной стороны, она упростит жизнь физическим лицам, которые много времени проводят в зарубежных странах и вынуждены самостоятельно отслеживать свой статус. С другой — сделает более эффективным налоговый контроль, так как при автоматическом отслеживании пересечения границы налоговым органам не придется в каждом отдельном случае запрашивать у налогоплательщиков данные об их перемещениях, отмечает эксперт.

Пока споров о статусе налогового резидента или нерезидента немного, но в дальнейшем их число будет расти, прогнозирует Зарипов. «В связи с дифференциацией налогообложения резидентов и нерезидентов с 2025 года их количество может увеличиться, главным образом за счет релокантов», — полагает он.