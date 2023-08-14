Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор

Президент России поручил правительству до 15 декабря 2023 года дать право регионам взимать курортный сбор с учетом опыта Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2023 года дать право регионам взимать курортный сбор. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право <...> субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора <...> с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус» эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», — говорится в нем.

Курортный сбор действует в ряде туристических регионов России: налог отдыхающие платят за пользование туристской инфраструктурой. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов. Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в мае 2018 года. Право вводить такой сбор получили власти четырех регионов: Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а также Крыма. Но Крым отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для отрасли. Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории, гостевые дома и другие официальные средства размещения. Сбор не входит в стоимость проживания — его взимают отдельно за каждые сутки, кроме дня заезда. Размер курортного сбора регионы устанавливают самостоятельно. От его уплаты освобождены местные жители, несовершеннолетние, пенсионеры, герои России и СССР, ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты, лица, которые проходят лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, и ряд других категорий граждан.

Изначально предполагалось, что эксперимент продолжится до 31 декабря 2022 года. Однако затем его продлили до 1 января 2025 года.

Четвертым по счету регионом, где с отдыхающих будут брать туристический налог, стал Санкт-Петербург. Губернатор города Александр Беглов в июле подписал соответствующий закон.

Так, с 1 апреля 2024 года с туристов будут взимать по 100 руб. за сутки проживания. Деньги будут брать только начиная со вторых суток приезда. От уплаты сбора освобождаются те, у кого в городе есть жилье, многодетные семьи, участники военной операции на Украине, ветераны боевых действий и др. Отдыхающим за отказ платить грозит штраф в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб., а за повторное нарушение — от 1 тыс. до 5 тыс. руб.