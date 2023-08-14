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Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор

Владимир Путин поручил до 15 декабря дать право регионам взимать курортный сбор
Президент России поручил правительству до 15 декабря 2023 года дать право регионам взимать курортный сбор с учетом опыта Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и Санкт-Петербурга
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2023 года дать право регионам взимать курортный сбор. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право <...> субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора <...> с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус» эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», — говорится в нем.

Курортный сбор действует в ряде туристических регионов России: налог отдыхающие платят за пользование туристской инфраструктурой. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов.

Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в мае 2018 года. Право вводить такой сбор получили власти четырех регионов: Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а также Крыма. Но Крым отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для отрасли.

Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории, гостевые дома и другие официальные средства размещения. Сбор не входит в стоимость проживания — его взимают отдельно за каждые сутки, кроме дня заезда. Размер курортного сбора регионы устанавливают самостоятельно. От его уплаты освобождены местные жители, несовершеннолетние, пенсионеры, герои России и СССР, ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты, лица, которые проходят лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, и ряд других категорий граждан.

Изначально предполагалось, что эксперимент продолжится до 31 декабря 2022 года. Однако затем его продлили до 1 января 2025 года.

Четвертым по счету регионом, где с отдыхающих будут брать туристический налог, стал Санкт-Петербург. Губернатор города Александр Беглов в июле подписал соответствующий закон.

Так, с 1 апреля 2024 года с туристов будут взимать по 100 руб. за сутки проживания. Деньги будут брать только начиная со вторых суток приезда. От уплаты сбора освобождаются те, у кого в городе есть жилье, многодетные семьи, участники военной операции на Украине, ветераны боевых действий и др. Отдыхающим за отказ платить грозит штраф в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб., а за повторное нарушение — от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

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