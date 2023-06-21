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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Киев предупредил о нехватке воды для 1 млн человек из-за прорыва ГЭС

Власти Украины предупредили о нехватке воды для 1 млн человек из-за прорыва ГЭС
Дефицит питьевой воды ощутят около миллиона человек, считают власти Украины. ООН ранее подсчитало, что питьевой воды будет не хватать 700 тыс. жителей. Экологи предупреждали об опасности воды в Днепре ниже Каховской ГЭС
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Около 1 млн человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за прорыва Каховской ГЭС и наводнения, заявил в эфире японского телеканала NHK вице-премьер Украины Александр Кубраков.

«Сейчас мы работаем над строительством нового водопровода из других водоемов для того, чтобы обеспечить доступ людей к воде», — сказал Кубраков.

Вице-премьер отметил, что Киев не может получить полное представление о масштабах бедствия в пострадавших районах. По его мнению, ремонтные работы надо начинать до завершения конфликта.

В ООН оценивали, что нехватку питьевой воды могут ощутить 700 тыс. человек.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня; Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий. Опрошенные РБК эксперты предупредили о тяжелом уроне для экологии региона из-за смыва загрязнений и размыва кладбищ и канализаций: «С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению».

«Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация [с заболеваемостью холерой в регионе] оценивается как стабильная», — сообщили в Роспотребнадзоре. МЧС признало произошедшее чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Власти Украины запретили пользовать водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на Черноморском побережье. Киев объяснил, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы. «Если я сейчас буду перечислять все угрожающие болезни, нам не хватит времени сегодня — паразитарные, вирусные, бактериологические», — сказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он также рассказал, что жителям пострадавшим районов придется жить на привозной воде не менее трех месяцев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Каховская ГЭС Херсонская область питьевая вода
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