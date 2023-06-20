В Роспотребнадзоре оценили инфекционную ситуацию в Херсонской области

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Ситуация с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная», — говорится в сообщении. Ведомство проводит исследование качества питьевой воды.

Также в ведомстве рассказали о ситуации с вакцинацией в области: против вирусного гепатита привито 2140 человек, против дизентерии — 1921 человек, против брюшного тифа — 53 человека.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

После обследования воды в регионах, затопленных в результате обрушения Каховской ГЭС, нашли бактерии холероподобного вибриона, заявили в николаевском центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Холероподобные вибрионы обнаружили на одном из пляжей Николаева и в реке Ингулец в городе Снигиревка. В центре контроля и профилактики болезней местным жителям рекомендовали не пить речную воду, не купаться в водоемах и не употреблять речную рыбу.