Биологи оценили риски холеры на юге Украины

Микробиолог Белых: надо определить таксономию вибрионов, чтобы судить о холере на Украине

Холероподобные вибрионы в воде могут указывать на наличие холеры в водоемах. Но достоверно установить опасность бактерий могут только дополнительные исследования, говорят опрошенные РБК эксперты

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Чтобы определить возможность распространения холеры, требуется подробнее классифицировать найденные в водоемах Николаевской области Украины холероподобные вибрионы, заявили РБК опрошенные эксперты.

«Холероподобные для меня как для микробиолога ни о чем не говорит, потому что нужны исследования генотипа, генома, чтобы определить таксономию», — заявила РБК заведующая лабораторией водной микробиологии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Ольга Белых. Только дополнительные исследования, по ее мнению, смогут определить, опасны ли для человека эти бактерии.

Доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов также считает, что в дополнение требуется сделать бактериологический анализ. А пока что, объяснил биолог, холероподобных вибрионов установили по морфологии бактерий, то есть через микроскоп.

Однако Шестопалов отметил, что в этом регионе регулярно случались вспышки холеры.

«Взять советское время, там даже был создан Одесский противочумный институт, даже не в советское время, а при Российской империи была создана противочумная станция, а потом она превратилась в противочумный институт. Там с точки зрения наличия холеры благодатный регион: тепло, воды много — что еще надо», — заключил биолог.

После обследования воды в регионах, затопленных в результате обрушения Каховской ГЭС, нашли бактерии холероподобного вибриона, заявили в региональном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Холероподобных обнаружили на одном из пляжей Николаева и в реке Ингулец в городе Снигиревка. В центре контроля и профилактики болезней местным жителям рекомендовали не пить речную воду, не купаться в водоемах и не употреблять речную рыбу.