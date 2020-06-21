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В России за сутки выявили 7,7 тыс. зараженных коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших не превышает 8 тыс. человек пятый день подряд. Общее число инфицированных выросло до 584,6 тыс., умерли 8,1 тыс. человек
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 7728 человек, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии в стране выявлено 584 680 случаев заражения.

Пятый день подряд, с 17 июня, когда в России выявили 7843 инфицированных, суточный прирост по числу новых случаев заражения не превышает 8 тыс. человек.

За сутки в России от коронавируса умерли 109 человек
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за сутки зафиксировали 968 случаев заражения. По данным штаба, это самый низкий показатель с 9 апреля, когда инфекцию подтвердили у 857 человек. Общее число заболевших в столице составило 213 946. На втором после столицы месте по числу новых случаев COVID-19 идет Подмосковье, где заболевание подтвердили у 549 человек. Всего в регионе выявили 53 869 инфицированных.

Более 200 заболевших было выявлено в Ханты-Мансийском автономном округе (294), Санкт-Петербурге (229), Нижегородской области (227) и Свердловской области (207).

За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции умерли 109 человек. Число летальных исходов составило 8111. Полностью выздоровели 339 711 пациента, из них 5119 — за последние сутки.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет около половины от числа всех заразившихся инфекцией. В апреле она говорила что заболевание протекает без симптомов почти у четверти российских пациентов

20 июня на встрече с медиками президент Владимир Путин заявил, что эпидемия в России начинает отступать. При этом борьба с вирусом продолжается, а нагрузка на медицинских работников остается высокой, отметил он.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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