Попова назвала долю бессимптомных носителей COVID-19 в России

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет около половины от числа всех заразившихся инфекцией. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50%», — сказала Попова.

В апреле Попова говорила что коронавирус протекает без симптомов почти у четверти российских пациентов, или у 24,8% из общего числа инфицированных. К середине апреля доля выявленных бессимптомных носителей составила от 45 до 50%. «Чем больше мы обследуем здоровых людей — сегодня это используется все шире и шире, — тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением», — поясняла Попова.

По данным Минздрава, в случае протекания коронавируса без симптомов заразившемуся человеку не требуется лечение.В таком случае достаточно принять меры, чтобы не распространять вирус дальше, сообщили в ведомстве.