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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России. Об этом он сказал на встрече с медиками в формате видеоконференции. Стенограмма выступления президента опубликована на сайте Кремля.

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей (врачей) героической работе эпидемия начинает отступать», — сообщил Путин.

При этом борьба с вирусом продолжается, а нагрузка на медицинских работников остается высокой, подчеркнул президент.

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Согласно последним данным оперативного штаба, в России зафиксировали 576,9 тыс. зараженных коронавирусом. Более 334 тыс. человек выздоровели, 8 тыс. умерли. За последние сутки в стране подтвердили 7,8 тыс. новых случаев заражения. С 17 июня суточный прирост заболеваемости не превышает 8 тыс. человек.

В Москве с 9 июня отменили режим самоизоляции и пропусков. Кроме того, 16 июня в столице открылись летние веранды ресторанов и кафе, а также стоматологии, библиотеки и некоторые музеи. При этом накануне, 19 июня, мэр города Сергей Собянин отметил, в городе «все равно еще есть опасность заражения». По возможности работодателям следует оставить режим удаленной работы ближайшие недели или «даже и месяц-другой», указал мэр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, эпидемия
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