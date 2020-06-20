Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России. Об этом он сказал на встрече с медиками в формате видеоконференции. Стенограмма выступления президента опубликована на сайте Кремля.

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей (врачей) героической работе эпидемия начинает отступать», — сообщил Путин.

При этом борьба с вирусом продолжается, а нагрузка на медицинских работников остается высокой, подчеркнул президент.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России зафиксировали 576,9 тыс. зараженных коронавирусом. Более 334 тыс. человек выздоровели, 8 тыс. умерли. За последние сутки в стране подтвердили 7,8 тыс. новых случаев заражения. С 17 июня суточный прирост заболеваемости не превышает 8 тыс. человек.