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В Москве выявили минимальное с начала апреля число заболевших COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 968 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный суточный прирост заболевших больше чем за два месяца, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Последний раз меньше тысячи новых случаев заражения за сутки выявили 9 апреля. Тогда COVID-19 диагностировали у 857 человек.

Всего с начала эпидемии в Москве зафиксировали 213 946 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 135 556 человек, скончались 3597.

В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 1 тыс. человек
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Во всей стране за последние 24 часа выявили 7728 заболевших COVID-19. С начала пандемии в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 584 680 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об ослаблении эпидемии коронавируса в стране. При этом он отметил, что борьба с инфекцией продолжается, а нагрузка на медиков по-прежнему высока.

Теги: Москва, коронавирус
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