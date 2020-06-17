В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

Впервые за полтора месяца в стране за сутки заболели менее 8 тыс. человек. Всего с начала пандемии выявлено более 553 тыс. случаев заражения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки выявлено 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. Это минимальный показатель с 30 апреля. Тогда заболели 7099 человек.

Всего с начала пандемии был выявлен 553 301 случай заражения.

Выздоровели за последние сутки 10 036 человек. Второй день подряд число выздоровевших превышает количество заболевших. Число активных случаев (людей, остающихся под наблюдением) сократилось до 241 481.

Больше всего заболевших за сутки было зафиксировано в Москве — 1065. Это минимальный показатель с 11 апреля. Тогда в столице выявили 1030 инфицированных.