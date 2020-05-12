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Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичи снова смогут оформить посредством СМС-сообщений цифровые пропуска, необходимые для передвижения по столице в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Документ опубликован на сайте столичного правительства.

Для этого необходимо отправить сообщение на короткий номер 7377. В нем необходимо указать серию и номер паспорта гражданина России.

В документе отмечается, что по-прежнему доступно получение пропусков на основании электронной заявки, оставленной на официальном сайте мэра и правительства Москвы (mos.ru), а также через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Ранее глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко сообщил о приостановке с 12 мая заказа цифровых пропусков через СМС-сообщения. Как отмечал Лысенко, такой способ заказа пропусков является не самым востребованным, тогда как способ заказа через сайт дает больше информации.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Систему электронных пропусков в Москве и Подмосковье запустили 15 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. С этого периода пропуск в виде буквенно-цифрового кода необходим для всех, кто передвигается по городу на личном или общественном транспорте.

7 мая Сергей Собянин сообщил, что действие выданных ранее рабочих пропусков будет автоматически продлено до 31 мая. При этом порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним, добавил он. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, пропуск, коронавирус, СМС
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