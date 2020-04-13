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Пандемия коронавируса ,  
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На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков

На официальном сайте мэра и правительства Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

Пропускной режим вводится в Москве и Московской области с 15 апреля. Власти столицы ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

Как сообщалось ранее, пропуск для тех, кто должен присутствовать на рабочем или тех, чья деятельность связана с разъездами по городу, не ограничен маршрутом передвижения и выдается на срок по 30 апреля. Пропуск для посещения медицинских организаций выдается на один календарный день, но его можно получать неограниченное количество раз. Разрешение на поездки в иных целях также выдается на один день, но получать его можно не более двух раз в неделю.

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Находясь в пути, граждане должны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск: показать распечатку или экран смартфона. Это потребуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта (мотоцикл, скутер, автомобиль, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородный железнодорожный и наземный общественный транспорт). Для тех, кто ходит пешком, пропуск не нужен.

Пропуск, полученный в Москве, действует и в Подмосковье. Жителям других субъектов федерации для поездок в столицу также необходимо получить цифровой пропуск.

О введении пропускного режима из-за эпидемии коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 10 апреля. Он признал, что это создаст дополнительные ограничения и неудобства, однако добавил, что сейчас речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей.

Теги: Москва, пропуск, коронавирус
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