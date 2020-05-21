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Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров

В рейтинг богатейших наследников Forbes включил детей из 20 семей, где на каждого приходится не менее $2,25 млрд

Ребенок российского миллиардера может получить по наследству в среднем $1,56 млрд, сообщает Forbes. Такая сумма получится, если поровну разделить совокупное состояние 103 богатейших бизнесменов России ($439 млрд) на всех их детей (281). Однако в реальности суммы, на которые теоретически могут рассчитывать наследники из разных семей, различаются почти в сто раз — от $18 млрд (единственный сын Вагита Алекперова) до $188 млн (каждый из шести детей владельца группы «Славянский мир», девелопера Владимира Лещикова).

По сравнению с прошлым годом число миллиардеров в России, по данным Forbes, не изменилось, однако детей миллиардеров стало меньше — из списка людей с состоянием более $1 млрд выбыл банкир Роман Авдеев с 23 детьми.

В рейтинг богатейших наследников Forbes включил детей из 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.

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Как и годом ранее, возглавил этот рейтинг Юсуф Алекперов, хотя причитающаяся ему сумма и сократилась за год с $21,8 млрд до $18 млрд. Кроме того, в топ-20 вошли:

  • сын и дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона — по $10,1 млрд;
  • сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова — $9 млрд;
  • дочь и сын владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — по $7 млрд;
  • двое сыновей и дочь владельца НЛМК Владимира Лисина — по $6,7 млрд;
  • дочь гендиректора УГМК Андрея Козицына — $6,3 млрд;
  • две дочери и сын совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко — по $5,8 млрд;
  • дочь и сын владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — по $5,5 млрд;
  • две дочери и сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова — по $5,3 млрд;
  • три сына и две дочери владельца «Интерроса» Владимира Потанина — по $4,7 млрд;
  • две дочери владельца ММК Виктора Рашникова — по $4,2 млрд;
  • дочь и сын совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна — по $3,8 млрд;
  • дочь основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого — $3,5 млрд;
  • две дочери бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева — по $3,3 млрд;
  • четверо сыновей и две дочери владельца «Северстали» Алексея Мордашова — по $3 млрд;

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  • четыре дочери и сын основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана — по $2,8 млрд;
  • сын совладельца «Евраза» Александра Фролова — $2,5 млрд;
  • две дочери и сын совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Алексея Кузьмичева — по $2,4 млрд;
  • две дочери и двое сыновей совладельца LetterOne Германа Хана — по $2,3 млрд;
  • дочь и сын владельца «Фосагро» Андрея Гурьева — по $2,25 млрд.

При расчете этих сумм Forbes просто делил родительское состояние поровну между всеми детьми, не учитывая возможного участия в наследстве супруг миллиардеров и иных обстоятельств. В частности, Потанин еще в 2013 году присоединился к так называемой «Клятве дарения» и намерен пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

Самые богатые наследники российских бизнесменов 2019 года: список Forbes
Фотогалерея 

По сравнению с прошлым годом, мест в топ-20 богатейших наследников России от Forbes лишились дети председателя совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена. В прошлом году у него было только двое детей и они занимали в рейтинге 17-е место, однако с тех пор у Авена родился еще один сын и потенциальная доля каждого уменьшилась. Кроме того, место в топ-20 потерял сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского, годом ранее он был в рейтинге 20-м, однако за прошедшее с тех пор время состояние отца, по оценке Forbes, сократилось.

Освободившиеся места в топ-20 заняли дети Сулеймана Керимова (Саид Керимов и его сестры Гульнара и Амина) и Андрея Гурьева (Андрей Гурьев и его сестра Юлия Гурьева-Мотлохов).

Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
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Фото: Pigi Cipelli / Mondadori Portfolio / Getty Images

Ранее эксперты Bloomberg сообщили, что переход по наследству состояний миллиардеров может сопровождаться серьезными проблемами, так как богачи живут все дольше и их наследники порой устают ждать своего часа. Такая ситуация увеличивает вероятность судебных тяжб, миллиардеры вынуждены готовиться к тому, что потомки могут не выдержать ожидания и попробовать добиться признания их недееспособными.

Автор: Евгений Калюков
Теги: наследники, Forbes
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