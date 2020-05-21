Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров

В рейтинг богатейших наследников Forbes включил детей из 20 семей, где на каждого приходится не менее $2,25 млрд

Ребенок российского миллиардера может получить по наследству в среднем $1,56 млрд, сообщает Forbes. Такая сумма получится, если поровну разделить совокупное состояние 103 богатейших бизнесменов России ($439 млрд) на всех их детей (281). Однако в реальности суммы, на которые теоретически могут рассчитывать наследники из разных семей, различаются почти в сто раз — от $18 млрд (единственный сын Вагита Алекперова) до $188 млн (каждый из шести детей владельца группы «Славянский мир», девелопера Владимира Лещикова).

По сравнению с прошлым годом число миллиардеров в России, по данным Forbes, не изменилось, однако детей миллиардеров стало меньше — из списка людей с состоянием более $1 млрд выбыл банкир Роман Авдеев с 23 детьми.

В рейтинг богатейших наследников Forbes включил детей из 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.

Как и годом ранее, возглавил этот рейтинг Юсуф Алекперов, хотя причитающаяся ему сумма и сократилась за год с $21,8 млрд до $18 млрд. Кроме того, в топ-20 вошли: