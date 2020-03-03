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Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд

По словам бизнесмена, план предусматривает создание некого фонда, который позволит детям бизнесмена принять участие в управлении капиталом и подготовиться к принятию на себя ответственности
Северсталь CHMF ₽829 +2,27% Купить
Алексей Мордашов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче детям своего состояния, рассказал он сам в интервью Bloomberg. Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.

«В моих компаниях работают около 140 тыс. человек, и я за них отвечаю. Я должен думать о том, как обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству», — сказал Мордашов.

План предусматривает создание некого фонда, который позволит детям бизнесмена принять участие в управлении и подготовиться к принятию на себя ответственности. Подробностей миллиардер не раскрыл. Представитель Мордашова пояснил РБК, что рассматриваются различные варианты, в том числе создание фонда для наследования.

«Россия — едва ли не единственная страна в мире, где прецеденты передачи крупных состояний по наследству отсутствуют на протяжении почти 100 лет», — отметил руководитель направления исследований и консалтинга Центра управления благосостоянием и филантропии московской школы управления «Сколково» Андрей Шпак.

В январе Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Мордашов серьезно болен, а потому «вопрос о наследии встанет очень скоро» и сам бизнесмен «хотел бы передать контроль за бизнесом своим сыновьям при наличии смотрящих гарантов». Представитель Мордашова тогда назвал эту информацию «клеветнической и абсолютно не соответствующей действительности».

Forbes сообщил о появлении в России двух новых миллиардеров
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В сентябре 2019 года стало известно, что Мордашов передал своим сыновьям от второго брака Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Эксперты журнала Forbes оценили стоимость этого пакета в $2,4 млрд, сообщив о появлении в России двух новых миллиардеров. В июне того же года Мордашов передал сыновьям 65-процентную долю в капитале компании Unifirm Ltd, владеющей пакетом в 25% акций туроператора TUI AG. Стоимость всего пакета тогда оценивалась примерно в $1,4 млрд.

В интервью Bloomberg Мордашов сказал, что Кирилл и Никита еще не приступили к управлению своими активами, так как еще учатся. Бизнесмен также отметил, что братья, возможно, начнут карьеру не в его компаниях, так как им нужно «испытать реальную жизнь», поработав на других, а кумовство создает проблемы для бизнеса.

В марте 2019 года в интервью Forbes Мордашов заявил, что его дети должны сами построить свое будущее.

«При этом, несомненно, в их жизни будет очень важный компонент — управление бизнесом, который им достанется. И в этом смысле для меня это очень серьезная задача, которую я пока не очень хорошо решаю, но тем не менее планирую двигаться в этом направлении — как им передать управление бизнесом», — сказал Мордашов.

Миллиардер добавил, что управлять бизнесом, скорее всего, будут менеджеры, однако его дети как собственники будут нести определенную ответственность и должны уметь «выполнять те функции, которые собственники должны выполнять».

«Чтобы выполнять функцию собственника, нужно же определенным образом приглядывать за менеджментом. Определенные важные решения все равно принимаются с участием акционера. Они должны быть к этому готовы, а я должен им в этом помочь», — сказал Мордашов.

Ранее аналитики UBS/PwC сообщили, что мир миллиардеров стоит на пороге большого перераспределения богатств. По данным экспертов, возраст более 700 нынешних миллиардеров сейчас превышает 70 лет, и, согласно прогнозу, в ближайшие 20 лет по наследству может перейти около $3,4 трлн.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: Алексей Мордашов, наследники
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