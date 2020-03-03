Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд

По словам бизнесмена, план предусматривает создание некого фонда, который позволит детям бизнесмена принять участие в управлении капиталом и подготовиться к принятию на себя ответственности

Алексей Мордашов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче детям своего состояния, рассказал он сам в интервью Bloomberg. Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.

«В моих компаниях работают около 140 тыс. человек, и я за них отвечаю. Я должен думать о том, как обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству», — сказал Мордашов.

План предусматривает создание некого фонда, который позволит детям бизнесмена принять участие в управлении и подготовиться к принятию на себя ответственности. Подробностей миллиардер не раскрыл. Представитель Мордашова пояснил РБК, что рассматриваются различные варианты, в том числе создание фонда для наследования.

«Россия — едва ли не единственная страна в мире, где прецеденты передачи крупных состояний по наследству отсутствуют на протяжении почти 100 лет», — отметил руководитель направления исследований и консалтинга Центра управления благосостоянием и филантропии московской школы управления «Сколково» Андрей Шпак.

В январе Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Мордашов серьезно болен, а потому «вопрос о наследии встанет очень скоро» и сам бизнесмен «хотел бы передать контроль за бизнесом своим сыновьям при наличии смотрящих гарантов». Представитель Мордашова тогда назвал эту информацию «клеветнической и абсолютно не соответствующей действительности».