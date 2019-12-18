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Верховный суд назвал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников
В определении коллегии ВС подчеркивается, что запрет на привлечение наследников к субсидиарной ответственности дает возможность скрывать от кредиторов незаконно нажитое имущество
Заседание Верховного суда РФ (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Отмена Верховным судом (ВС) решений нижестоящих инстанций о недопустимости привлечения к субсидиарной ответственности наследников бизнесмена Михаила Шефера объясняется тем, что такая позиция несправедлива по отношению к кредиторам. Об этом говорится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, опубликованном на сайте суда.

9 декабря стало известно, что суд направил на новое рассмотрение дело по иску «дочки» «Роснефти» («РН-Востокнефтепродукт»), требовавшей возмещения ущерба, возникшего в результате хищения нефтепродуктов, переданных на хранение компании Михаила Шефера, от наследников бизнесмена. Сам Шефер погиб до того, как убытки удалось взыскать.

В определении коллегии ВС сказано, что нижестоящие суды ошибочно сочли требования к Шеферу компенсировать причиненный вред в рамках субсидиарной ответственности неразрывно связанными с личностью покойного.

«Судебная коллегия приходит к выводу о том, что долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу. Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что представляется несправедливым», — говорится в определении.

Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
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В документе указано, что на наследников возлагается риск взыскания долга, связанного с привлечением наследодателя к субсидиарной ответственности.

Допущенные нижестоящими судами нарушения в ВС назвали существенными, отметив, что без их устранения невозможна защита прав и законных интересов в деле о банкротстве. В связи с этим дело решено направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области.

16 декабря Коллегия по экономическим спорам ВС также  отменила решение трех нижестоящих судов, не позволявших ФНС взыскать долги с детей банкрота, сделавшего им серию дорогих подарков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Верховный Суд, наследство, субсидиарная ответственность
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Верховный суд отменил отказ во взыскании долгов с наследников бизнесмена
Общество
Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
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