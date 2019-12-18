Верховный суд назвал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников

В определении коллегии ВС подчеркивается, что запрет на привлечение наследников к субсидиарной ответственности дает возможность скрывать от кредиторов незаконно нажитое имущество

Заседание Верховного суда РФ (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Отмена Верховным судом (ВС) решений нижестоящих инстанций о недопустимости привлечения к субсидиарной ответственности наследников бизнесмена Михаила Шефера объясняется тем, что такая позиция несправедлива по отношению к кредиторам. Об этом говорится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, опубликованном на сайте суда.

9 декабря стало известно, что суд направил на новое рассмотрение дело по иску «дочки» «Роснефти» («РН-Востокнефтепродукт»), требовавшей возмещения ущерба, возникшего в результате хищения нефтепродуктов, переданных на хранение компании Михаила Шефера, от наследников бизнесмена. Сам Шефер погиб до того, как убытки удалось взыскать.

В определении коллегии ВС сказано, что нижестоящие суды ошибочно сочли требования к Шеферу компенсировать причиненный вред в рамках субсидиарной ответственности неразрывно связанными с личностью покойного.

«Судебная коллегия приходит к выводу о том, что долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу. Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что представляется несправедливым», — говорится в определении.