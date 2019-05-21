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Як-42 прервал полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за неубранных шасси
Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет совершил штатную посадку в аэропорту Нового Уренгоя
Фото: МЧС РФ

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший рейсом по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт вылета в связи с тем, что после взлета у лайнера не убрались шасси. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Сообщение об инциденте поступило в 19:10 по местному времени. На борту находились 111 человек, из них семь членов экипажа и 104 пассажира. «Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и произвести посадку в аэропорту Нового Уренгоя.

Лайнер штатно приземлился около 20:00 по местному времени. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются.

«РИА Новости» со ссылкой на свой источник в экстренных службах региона сообщает, что большинство пассажиров рейса — вахтовики. Их размещением занимается работодатель, с остальными пассажирами работают представители перевозчика.

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Як-42 — ближнемагистральный трехдвигательный пассажирский самолет, разработанный в середине 1970-х годов для замены технически устаревшего Ту-134. Вмещает до 120 пассажиров.

Сообщения поступают на фоне другого авиационного происшествия, которое произошло вечером во вторник с самолетом казахстанской авиакомпании «Эйр Астана». Лайнер Airbus А321, вылетевший из Нур-Султана в московский аэропорт Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Авторы: Мария Бондаренко, Егор Губернаторов
Теги: Як-42, «КрасАвиа»
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