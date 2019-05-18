Самолет Utair не смог вылететь из Сургута после жалоб пассажиров на гарь

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута после жалоб пассажиров на гарь

Рейс авиакомпании Utair был задержан в Сургуте из-за технической неисправности. Улететь в Сочи пассажиры смогли лишь через несколько часов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самолет Utair должен был вылететь около 7:00 по местному времени из Сургута в Сочи. Однако уже после того, как пассажиры сели на свои места, они почувствовали сильный запах гари в хвостовой части, сообщает телеканал «Ноябрьск 24» со ссылкой на пассажирку Ольгу Филиппову.

Пассажиры пожаловались экипажу, когда самолет Boeing 737-500 уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Взлет был отменен, а после проверки члены экипажа попросили людей покинуть борт, объяснив это технической неисправностью.

В результате вылететь из Сургута людям удалось лишь около 15:00 по местному времени.

В Utair корреспонденту РБК сообщили, что на время ожидания пассажирам были предоставлены гостиница, еда и напитки, а вылет из Сургута был осуществлен резервным бортом. «Вылет рейса Сургут — Сочи был отложен из-за технических проблем с Boeing 737-500», — подтвердили в пресс-службе. Что именно произошло с самолетом, в авиакомпании не уточнили.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт отправился в пункт назначения.