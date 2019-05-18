Самолет Utair не смог вылететь из Сургута после жалоб пассажиров на гарь

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,27 64,43 EUR Нал. 72,87 72,02 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 310,90 -120,03 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 761,96 -0,39% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком Общество, 15:48 Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира Спорт, 15:39 Лазарев назвал сильным состав участников финала «Евровидения» Общество, 15:33 Суд в Армении освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна Политика, 15:12 Москвича осудили на два года за расплату фальшивой купюрой Общество, 14:56 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 14:45 Самолет Utair не смог вылететь из Сургута после жалоб пассажиров на гарь Общество, 14:41 Володин очертил действия ПАСЕ после решения Совета Европы Политика, 14:33 Прах Сергея Доренко захоронили на московском кладбище Общество, 14:20 Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в Екатеринбурге Общество, 14:03 Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой Политика, 13:48 В Екатеринбурге восьми участникам протестов снизили сроки ареста Общество, 13:29 Чемпионат мира по хоккею. Латвия — Россия. Онлайн Спорт, 13:15 Минтранс пообещал досрочно открыть железнодорожный мост в Крым Общество, 13:08
Общество ,  
0 
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута после жалоб пассажиров на гарь
Рейс авиакомпании Utair был задержан в Сургуте из-за технической неисправности. Улететь в Сочи пассажиры смогли лишь через несколько часов
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самолет Utair должен был вылететь около 7:00 по местному времени из Сургута в Сочи. Однако уже после того, как пассажиры сели на свои места, они почувствовали сильный запах гари в хвостовой части, сообщает телеканал «Ноябрьск 24» со ссылкой на пассажирку Ольгу Филиппову.

Пассажиры пожаловались экипажу, когда самолет Boeing 737-500 уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Взлет был отменен, а после проверки члены экипажа попросили людей покинуть борт, объяснив это технической неисправностью.

В результате вылететь из Сургута людям удалось лишь около 15:00 по местному времени.

В Utair корреспонденту РБК сообщили, что на время ожидания пассажирам были предоставлены гостиница, еда и напитки, а вылет из Сургута был осуществлен резервным бортом. «Вылет рейса Сургут — Сочи был отложен из-за технических проблем с Boeing 737-500», — подтвердили в пресс-службе. Что именно произошло с самолетом, в авиакомпании не уточнили.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт отправился в пункт назначения.

Ранее, 14 мая, похожие инциденты произошли сразу с двумя рейсами авиакомпании Utair. Сначала нештатная ситуация случилась на самолете Boeing 737 перевозчика (следовал по маршруту Москва — Милан). У лайнера, уточняли РБК в авиакомпании, после вылета начались «технические проблемы» с шасси. Самолет в итоге вернулся в аэропорт вылета. На борту в момент инцидента находились 109 пассажиров.

Спустя несколько часов аналогичная ситуация произошла с самолетом Utair, который следовал из Сургута в Самару. По техническим причинам он также вернулся в аэропорт вылета. Других подробностей об этом инциденте в пресс-службе перевозчика не сообщали.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина, Евгения Маляренко
Теги: Utair, Сургут
Материалы по теме
Второй за день рейс Utair вернулся в аэропорт вылета по техпричинам
Общество
Вылетевший в Самару SSJ100 «Аэрофлота» вернулся в Москву
Общество
Лайнер Azur Air вернулся в аэропорт Камрани из-за сигнала о неисправности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter