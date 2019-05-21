Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин

Причиной возврата стали технические причины, сообщили авиационные власти страны. На борту были 125 пассажиров и восемь членов экипажа

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Самолет казахстанской авиакомпании «Эйр Астана», выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по теxническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации страны.

Рейс выполнялся на самолете Airbus А321. В 21:57 лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту Нур-Султана. На борту наxодились 125 пассажиров и восемь членов экипажа. Что именно послужило причиной для возврата лайнера, не уточняется.

На прошлой неделе сообщалось об аварийной посадке этого же рейса в аэропорту Шереметьево. В частности, об этом сообщали источники ТАСС и РЕН ТВ. Собеседники отмечали, что у самолета сработал датчик отказа реверса двигателя, но посадка тем не менее прошла штатно. На борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.

Комитет гражданской авиации Казахстана позднее опроверг данные об аварийной посадке. В ведомстве уточнили, что перед посадкой «с учетом имеющихся ограничений» командир экипажа запросил в Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути.