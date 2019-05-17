В аэропорту Праги задели друг друга два самолета Boeing 737-800

В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела два самолета Boeing 737-800 чешской компании Smartwings зацепили друг друга во время руления на взлетно-посадочной полосе, передает газета Pražský deník.

Один из самолетов задел крылом хвостовую часть другого лайнера. Никто из пассажиров не пострадал, однако на взлетно-посадочную полосу прибыли аварийные службы.

Представитель Smartwings отметила, что компания оценивает масштаб повреждений самолетов. По ее словам, на борту одного из них находились 160 человек. Лайнер должен был лететь на португальский остров Мадейра. Другой со 188 пассажирами на борту готовился к вылету в тунисский город Монастир. Сейчас компания готовит замену не вылетевшим бортам, что, по словам ее представителя, может занять несколько часов.

Аэропорт работает в штатном режиме.