В аэропорту Праги задели друг друга два самолета Boeing 737-800

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,72 +0,07 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,29 -0,96% USD Нал. 65,30 64,30 EUR Нал. 72,97 71,92 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1160 -0,0012 BTC/USD Бирж. 7 206,06 -654,14 IMOEX 2 580,45 -0,03% RTSI 1 256,43 -0,39% DJIA 25 925,70 +0,24% Nasdaq 7 901,03 +0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,17%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,09%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,17%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,09%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 12:24
Минздрав сообщил о выписке троих пострадавших при катастрофе SSJ100 Общество, 18:35 Глава Минюста заявил об отсутствии разнарядок о ликвидации партий Политика, 18:33 «Газпром» открыл два месторождения газа с запасами более 500 млрд куб. м Бизнес, 18:26 Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов» Спорт, 18:19 В России отзовут почти 500 Audi Q5 из-за возможных проблем с тормозами Бизнес, 18:18 Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 18:10 Минпромторг попросит рассмотреть вопрос о господдержке для группы ГАЗ Бизнес, 18:06 «Рособоронэкспорт» объявил закупку сухпайков для Венесуэлы на 14 млн руб. Политика, 17:57 В аэропорту Праги задели друг друга два самолета Boeing 737-800 Общество, 17:53 Фабрики — миллионерам: недвижимость в бывших цехах ржавого пояса Москвы РБК и Элитная недвижимость, 17:40 Рынок криптовалют потерял $30 млрд за сутки Крипто, 17:37 Замглавы Росрезерва заподозрили в мошенничестве на ₽3 млрд Общество, 17:34 Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь Общество, 17:33 Перенесший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры Спорт, 17:28
Общество ,  
0 
В аэропорту Праги задели друг друга два самолета Boeing 737-800

В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела два самолета Boeing 737-800 чешской компании Smartwings зацепили друг друга во время руления на взлетно-посадочной полосе, передает газета Pražský deník.

Один из самолетов задел крылом хвостовую часть другого лайнера. Никто из пассажиров не пострадал, однако на взлетно-посадочную полосу прибыли аварийные службы.

Представитель Smartwings отметила, что компания оценивает масштаб повреждений самолетов. По ее словам, на борту одного из них находились 160 человек. Лайнер должен был лететь на португальский остров Мадейра. Другой со 188 пассажирами на борту готовился к вылету в тунисский город Монастир. Сейчас компания готовит замену не вылетевшим бортам, что, по словам ее представителя, может занять несколько часов.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Теги: Boeing 737-800, Прага, столкновение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter