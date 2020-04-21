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Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН

Аннулированию в том числе подлежат — даже при верно указанном ИНН — пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Хотя цифровые пропуска для передвижения по Москве в связи с рабочей необходимостью выдаются всем, кто оформил заявку, в дальнейшем данные подвергаются проверке, по итогам которой пропуск может быть аннулирован. Как правило, причиной этого становится некорректная информация, представленная заявителем, однако возможны и исключения. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, пропуск может быть аннулирован, если заявку на его получение подал человек, включенный в реестр лиц, зараженных COVID-19 или контактировавших с ними. 18 апреля руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил, что власти аннулировали более 500 таких пропусков.

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Недействительными будут признаны даже при верно указанном ИНН пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее.

«Руководитель или ответственный от данной организации в ходе проверки мог указать, что вам пропуск не требуется, либо не предоставил уточненную информацию о сотрудниках, которым необходим пропуск», — говорится в сообщении оперштаба.

В этой ситуации оперштаб рекомендует обращаться к работодателю.

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В перспективе аннулированы будут пропуска, оформленные на основании верной информации, но в количество более одного экземпляра на человека.

«На текущий момент все пропуска, оформленные в соответствии с указом мэра Москвы № 43-УМ и не содержащие некорректных данных, действительны. Однако в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер телефона или e-mail, указанный при оформлении пропуска», — отмечает оперштаб.

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С 15 апреля пропуска в виде буквенно-цифрового кода обязательны для всех, кто передвигается по Москве на личном или общественном транспорте. Для работающих пропуска выдаются сразу до 30 апреля, а остальным — на один день.

16 апреля индивидуальные предприниматели Москвы столкнулись с массовой аннуляцией своих пропусков. Выяснилось, что из-за расхождений в базах ДИТа и Федеральной налоговой службы были аннулированы, а затем восстановлены 220 тыс. пропусков.

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На следующий день группа депутатов Мосгордумы от КПРФ обратилась к Сергею Собянину с призывом отменить систему пропусков, так как она противоречит Конституции России, а также вступает в противоречие с убеждениями, в том числе религиозными, значительной части граждан.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, пропуск, пандемия
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