Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН

Аннулированию в том числе подлежат — даже при верно указанном ИНН — пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее

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Хотя цифровые пропуска для передвижения по Москве в связи с рабочей необходимостью выдаются всем, кто оформил заявку, в дальнейшем данные подвергаются проверке, по итогам которой пропуск может быть аннулирован. Как правило, причиной этого становится некорректная информация, представленная заявителем, однако возможны и исключения. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, пропуск может быть аннулирован, если заявку на его получение подал человек, включенный в реестр лиц, зараженных COVID-19 или контактировавших с ними. 18 апреля руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил, что власти аннулировали более 500 таких пропусков.

Недействительными будут признаны даже при верно указанном ИНН пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее.

«Руководитель или ответственный от данной организации в ходе проверки мог указать, что вам пропуск не требуется, либо не предоставил уточненную информацию о сотрудниках, которым необходим пропуск», — говорится в сообщении оперштаба.