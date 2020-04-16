Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков

Пропуска, выданные ИП, аннулируют, ссылаясь на то, что они не числятся в базе самозанятых лиц

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.

С 15 апреля такие пропуска обязательны для всех, кто передвигается на личном или общественном транспорте. При этом пропуска для работающих — в отличие от остальных они выдаются не на один день, а сразу до 30 апреля — могут получить, указав свой ИНН, и индивидуальные предприниматели, чья деятельность не ограничена указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Об аннулировании пропусков сообщила радиостанция «Говорит Москва», опубликовав на своем сайте копию присланного одним из слушателей сообщения, в котором говорится, что указанный в заявке на пропуск идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) не прошел проверку.

«В заявлении на получение цифрового пропуска был указан ИНН физлица, не зарегистрированного как плательщик на профессиональный доход (самозанятый)», — говорится в сообщении.

Портал mos.ru начал аннулировать пропуска ИП, сообщил РБК москвич Никита Журавлев. По его словам, пропуска у него и у его супруги были аннулированы сегодня в 13:30. «Это произошло по дороге в центр планирования семьи. Проехал десять камер, боюсь прилета штрафов», — добавил он.