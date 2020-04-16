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Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков

Пропуска, выданные ИП, аннулируют, ссылаясь на то, что они не числятся в базе самозанятых лиц
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.

С 15 апреля такие пропуска обязательны для всех, кто передвигается на личном или общественном транспорте. При этом пропуска для работающих — в отличие от остальных они выдаются не на один день, а сразу до 30 апреля — могут получить, указав свой ИНН, и индивидуальные предприниматели, чья деятельность не ограничена указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Об аннулировании пропусков сообщила радиостанция «Говорит Москва», опубликовав на своем сайте копию присланного одним из слушателей сообщения, в котором говорится, что указанный в заявке на пропуск идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) не прошел проверку.

«В заявлении на получение цифрового пропуска был указан ИНН физлица, не зарегистрированного как плательщик на профессиональный доход (самозанятый)», — говорится в сообщении.

Портал mos.ru начал аннулировать пропуска ИП, сообщил РБК москвич Никита Журавлев. По его словам, пропуска у него и у его супруги были аннулированы сегодня в 13:30. «Это произошло по дороге в центр планирования семьи. Проехал десять камер, боюсь прилета штрафов», — добавил он.

О схожих проблемах сообщает и ряд пользователей социальных сетей, в том числе и на страницах городских властей. Жалобщики напоминают властям, что у индивидуальных предпринимателей ИНН совпадает с ИНН физического лица, при этом они не являются самозанятыми.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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«Мне как ИП аннулировали пропуск, причина — В заявлении на получение цифрового пропуска был указан ИНН физлица, не зарегистрированного как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый). Но при смене статуса ИНН не меняется! Какие мои дальнейшие действия?» — написал на странице Собянина в сети Twitter пользователь Sergey Ustinov. Ответа на его вопрос пока нет.

«Мой муж — ИП, позавчера пропуск дали, сегодня аннулировали, так как ИНН заявлен не на организацию, а на физлицо», — сетует Ирина Губанова.

На горячей линии телеканалу «Дождь» сообщили, что проблема коснулась всех пропусков, оформленных на ИП, сейчас в системе выдачи пропусков отображаются только самозанятые.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, пропуск, коронавирус
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