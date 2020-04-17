В Мосгордуме назвали необходимым на улице документ с адресом проживания

Разработчик московского закона о штрафах для нарушителя режима самоизоляции Кирилл Щитов посоветовал тем, кто живет не там, где зарегистрирован, носить с собой в придачу к паспорту другие документы

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Выходя на улицу, чтобы дойти пешком до магазина или выгулять собаку, москвичи должны брать с собой документ, подтверждающий то, что они действительно проживают по данному адресу, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Для тех, у кого место жительства совпадает с местом регистрации, достаточно будет и паспорта, остальным придется искать что-то еще.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — заявил Щитов.

Тем, кто живет у родных или друзей, депутат советует носить с собой расписку от собственника квартиры. Как именно полицейские смогут определить по расписке, что ее предъявитель живет именно там, где написано, депутат не объяснил.

По словам Щитова, на тех, у кого в нужный момент не оказалось необходимого документа, может быть составлен административный протокол, но впоследствии они смогут представить необходимую для подтверждения места фактического проживания бумагу в «группу разбора».

«Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором и гражданин будет приглашен на разбор. Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина», — сказал депутат.