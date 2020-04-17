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В Мосгордуме назвали необходимым на улице документ с адресом проживания

Разработчик московского закона о штрафах для нарушителя режима самоизоляции Кирилл Щитов посоветовал тем, кто живет не там, где зарегистрирован, носить с собой в придачу к паспорту другие документы
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Выходя на улицу, чтобы дойти пешком до магазина или выгулять собаку, москвичи должны брать с собой документ, подтверждающий то, что они действительно проживают по данному адресу, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Для тех, у кого место жительства совпадает с местом регистрации, достаточно будет и паспорта, остальным придется искать что-то еще.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — заявил Щитов.

Тем, кто живет у родных или друзей, депутат советует носить с собой расписку от собственника квартиры. Как именно полицейские смогут определить по расписке, что ее предъявитель живет именно там, где написано, депутат не объяснил.

По словам Щитова, на тех, у кого в нужный момент не оказалось необходимого документа, может быть составлен административный протокол, но впоследствии они смогут представить необходимую для подтверждения места фактического проживания бумагу в «группу разбора».

«Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором и гражданин будет приглашен на разбор. Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина», — сказал депутат.

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Щитов — разработчик принятого Мосгордумой закона, в соответствии с которым нарушитель введенного указом мэра Москвы Сергея Собянина запрета на выход из дома без особых к тому оснований (например, выгул собаки на расстоянии не более 100 м от дома или поход в ближайший магазин) может быть оштрафован на 4 тыс. руб.

На сайте Москвы на вопрос о том, что именно считать «ближайшим магазином» и можно ли считать торговую точку с низкими ценами, которая расположена в 540 м, дается следующий ответ: «Четких границ тут нет. Это аптека или магазин, которые находятся рядом с вашим домом».

Ранее представители Мосгордумы уже расходились в вопросе трактовки другого положения столичного законодательства. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников говорил, что возложенная на москвичей обязанность соблюдать дистанцию в 1,5 м распространяется и на поездки в личных автомобилях, так что поездка в одной машине вдвоем уже станет нарушением. Однако позднее Щитов заявил, что за передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено.

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С 15 апреля пропуска в виде буквенно-цифрового кода обязательны для всех, кто передвигается по Москве на личном или общественном транспорте. При этом для работающих пропуска выдаются сразу до 30 апреля, а остальным — на один день. При этом пропуск для поездок в личных целях (в магазин за продуктами, на дачу, на вокзал и в иных целях, соответствующих режиму повышенной готовности) можно получить не более двух раз в неделю.

Для разрешенных передвижений пешком пропуска пока не нужны.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Мосгордума, коронавирус
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