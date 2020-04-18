В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших COVID-19 и их соседей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве власти аннулировали 554 пропуска у заболевших коронавирусной инфекцией и их соседей по жилплощади, так как они обязаны соблюдать строгий домашний карантин. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

Пропускной режим действует в столице с полуночи 15 апреля. Москвичи обязаны получать пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте.

В столице с 23 марта можно проходить лечение от коронавируса дома, если болезнь протекает в легкой форме и пациент не относится к группе риска (возраст старше 65 лет, хронические заболевания). При этом зараженный и его соседи не могут покидать самоизоляцию в течение всего периода лечения. Выздоровление пациента подтверждается отсутствием симптомов и двумя отрицательными тестами на коронавирус, проведенными с разницей в два дня. Власти предоставляют на период терапии бесплатные противовирусные препараты.

На 11 апреля за нарушение домашнего карантина в столице оштрафовали всего 26 заболевших. На 15 апреля это число превысило 200 человек, общая сумма их штрафов составила более 1 млн руб. Нарушителей принудительно госпитализируют в столичные обсерваторы.