В Москве умер настоятель Богоявленского собора Александр Агейкин

О смерти протоиерей сообщила рабочая группа по коронавирусу при патриархе. Источник утверждает, что отец Александра скончался от COVID-19

В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора протоиерей Александр Агейкин. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе.

«Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве», — говорится в сообщении. Причины его смерти не уточняются.

Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что причиной его смерти стал коронавирус. «Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало», — сказал собеседник агентства в медицинских кругах.

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