В Москве переделают 40 медцентров под пациентов с подозрением на вирус

Попасть в такие центры можно будет только на скорой или по предписанию врача поликлиники. Всего в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 159 тыс. человек, сообщал оперативный штаб

АГН «Москва» (Фото: Городская поликлиника №220 в Москве)

В Москве 40 поликлиник, в которых есть компьютерная томография, перепрофилируют в центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Такие центры необходимы, поскольку тесты на коронавирус не всегда выявляют COVID-19, давая ложноотрицательный результат, пояснила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Диагностические центры будут работать круглосуточно. Попасть в них пациенты смогут только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники при заметном ухудшении самочувствия.

Поступив в центр, пациенты пройдут компьютерную томографию и УЗИ, с помощью которых можно определить пневмонию. Также врачи сделают им кардиограмму для понимания дальнейшего лечения и возьмут анализы на коронавирус.

«По итогам комплексного обследования врач поставит диагноз, определит наличие или отсутствие пневмонии, степень тяжести и примет решение о продолжении лечения пациента на дому или госпитализации в стационар», — заключила заммэра.