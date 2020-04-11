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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве переделают 40 медцентров под пациентов с подозрением на вирус

Попасть в такие центры можно будет только на скорой или по предписанию врача поликлиники. Всего в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 159 тыс. человек, сообщал оперативный штаб
АГН «Москва» (Фото: Городская поликлиника №220 в Москве)

В Москве 40 поликлиник, в которых есть компьютерная томография, перепрофилируют в центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Такие центры необходимы, поскольку тесты на коронавирус не всегда выявляют COVID-19, давая ложноотрицательный результат, пояснила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Диагностические центры будут работать круглосуточно. Попасть в них пациенты смогут только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники при заметном ухудшении самочувствия.

Поступив в центр, пациенты пройдут компьютерную томографию и УЗИ, с помощью которых можно определить пневмонию. Также врачи сделают им кардиограмму для понимания дальнейшего лечения и возьмут анализы на коронавирус.

«По итогам комплексного обследования врач поставит диагноз, определит наличие или отсутствие пневмонии, степень тяжести и примет решение о продолжении лечения пациента на дому или госпитализации в стационар», — заключила заммэра.

В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 149 пациентов
Общество

Ранее о том, что в Москве для борьбы с вирусом задействуют все поликлиники с компьютерной томографией, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, ситуация с вирусом «набирает обороты и становится все более проблемной».

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек и достигло 13 584. С начала эпидемии в стране скончались 106 человек с COVID-19.

По информации оперативного штаба, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 159 тыс. человек. При этом более 1,18 млн россиян уже сдали тест на заболевание.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, поликлиники, Москва, Анастасия Ракова
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