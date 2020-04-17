Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии

Япония стала очередной страной, решившей раздать всем гражданам деньги для компенсации последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Каждый японец сможет получить почти по $1 тыс.

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Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение премьера Синдзо Абэ.

Размер прямой выплаты составит 100 тыс. йен ($927). Изначально планировалась выдача 300 тыс. йен домохозяйствам, которые смогут доказать падение доходов от кризиса, однако позднее Абэ решил расширить программу. Это было сделано в том числе и под давлением со стороны некоторых членов его Либерально-демократической партии, отмечает агентство.

Как отмечает Japan Times, заявление о возможной выдаче прямой денежной помощи населению в размере 100 тыс. йен премьер Японии сделал после встречи с лидером партии «Комейто» Нацуо Ямагучи. Ямагучи отмечал, что такие выплаты должны стать дополнительной мерой для поддержки экономики, которая сильно пострадала от распространения коронавируса.