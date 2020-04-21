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В ООН потребовали справедливого доступа к вакцинам против коронавируса

Генассамблея ООН приняла резолюцию, выступающую за общедоступность будущей вакцины от коронавируса. В документе также указано, что препарат должен стать «доступным для всех нуждающихся, особенно в развивающихся странах»
Фото: Ted S. Warren / AP

Все 193 государства — члена Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за общедоступность будущих вакцин от коронавируса, передает AFP.

В документе страны-участницы попросили генсекретаря ООН Антониу Гуттерриша определить те варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат «справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19».

Также в нем указана необходимость принять такие меры для разработки и обмена вакцинами, чтобы «они стали доступными для всех нуждающихся, особенно в развивающихся странах».

Ранее Гуттериш заявил о необходимости создать глобальную коалицию, чтобы разработать вакцину против коронавируса. По его словам, эта вакцина должна рассматриваться как всемирное общественное достояние.

В «Векторе» сообщили о плане начать испытание вакцины от COVID-19 в июне
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Вакцину от коронавируса разрабатывают несколько стран, в частности Россия, США, Франция, Великобритания, Китай. Первым человеком в мире, на котором испытали вакцину, стала американка Дженнифер Халлер. Препарат, который она получила, разработали ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Халлер и другие добровольцы, на которых проводят испытания, останутся под наблюдением врачей до весны 2021 года.

В России уже сформировали список из 60 добровольцев, которые первыми проверят действие будущей вакцины, разрабатываемой в новосибирском научном центре «Вектор». В него вошел и главный разработчик препаратов Ильназ Иматдинов. К первой фазе клинических исследований «Вектор» готов приступить уже в мае.

Автор: Виктория Полякова
Теги: вакцина, коронавирус, Генассамблея ООН
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