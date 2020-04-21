В ООН потребовали справедливого доступа к вакцинам против коронавируса

Генассамблея ООН приняла резолюцию, выступающую за общедоступность будущей вакцины от коронавируса. В документе также указано, что препарат должен стать «доступным для всех нуждающихся, особенно в развивающихся странах»

Фото: Ted S. Warren / AP

Все 193 государства — члена Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за общедоступность будущих вакцин от коронавируса, передает AFP.

В документе страны-участницы попросили генсекретаря ООН Антониу Гуттерриша определить те варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат «справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19».

Также в нем указана необходимость принять такие меры для разработки и обмена вакцинами, чтобы «они стали доступными для всех нуждающихся, особенно в развивающихся странах».

Ранее Гуттериш заявил о необходимости создать глобальную коалицию, чтобы разработать вакцину против коронавируса. По его словам, эта вакцина должна рассматриваться как всемирное общественное достояние.