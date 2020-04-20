В «Векторе» сообщили о плане начать испытание вакцины от COVID-19 в июне

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой новосибирским центром вирусологии «Вектор», должны начаться в июне 2020 года. Об этом рассказала научный сотрудник центра Наталья Думченко, сообщает «РИА Новости».

«По прогнозам, это будет июнь 2020 года», — заявила Думченко. Она пояснила, что клинические испытания начнутся только после получения разрешения от Минздрава и одобрения этическим комитетом при министерстве и исследовательском центре.

В начале апреля директор научного центра Ринат Максютов на совещании с Владимиром Путиным говорил, что «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцины от коронавируса в мае, если соответствующее разрешение даст Минздрав.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Максютов заявил, что есть два пути испытаний. В соответствии с первым до 22 июня должны быть проведены доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин. После этого три наиболее эффективных препарата направят на клинические испытания.

По второму пути — когда после коротких экспериментов на мышах начинаются исследования на людях, — пошли США. К таким действиям готовы и специалисты «Вектора», сказал он, попросив рассмотреть такую возможность и для российских специалистов.

17 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия начала доклинические испытания вакцины от COVID-19. Параллельно Минздрав работает с фармпроизводителями, которые смогут изготавливать новую вакцину.