«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах

Список тех, кто будет участвовать в клинических испытаниях вакцины, уже сформирован, сообщили в «Векторе». В числе добровольцев есть и сами разработчики препарата

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса пройдет на 60 добровольцах, сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус-2» на канале «Россия 1».

По его словам, в центр поступило много звонков от желающих стать добровольцами, причем как от жителей Новосибирской области, где находится центр, так и из других регионов.

«На первом этапе клинические исследования будут проведены на 60 добровольцах. Они (список добровольцев. — РБК) уже сформированы, и в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены в их и эффективности, и безопасности», — сообщил Максютов.

Добровольцем в том числе выступил главный разработчик вакцин Ильназ Иматдинов, отметил гендиректор «Вектора».