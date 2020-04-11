«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах
Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса пройдет на 60 добровольцах, сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус-2» на канале «Россия 1».
По его словам, в центр поступило много звонков от желающих стать добровольцами, причем как от жителей Новосибирской области, где находится центр, так и из других регионов.
«На первом этапе клинические исследования будут проведены на 60 добровольцах. Они (список добровольцев. — РБК) уже сформированы, и в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены в их и эффективности, и безопасности», — сообщил Максютов.
Добровольцем в том числе выступил главный разработчик вакцин Ильназ Иматдинов, отметил гендиректор «Вектора».