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«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах

Список тех, кто будет участвовать в клинических испытаниях вакцины, уже сформирован, сообщили в «Векторе». В числе добровольцев есть и сами разработчики препарата
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса пройдет на 60 добровольцах, сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус-2» на канале «Россия 1».

По его словам, в центр поступило много звонков от желающих стать добровольцами, причем как от жителей Новосибирской области, где находится центр, так и из других регионов.

«На первом этапе клинические исследования будут проведены на 60 добровольцах. Они (список добровольцев. — РБК) уже сформированы, и в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены в их и эффективности, и безопасности», — сообщил Максютов.

Добровольцем в том числе выступил главный разработчик вакцин Ильназ Иматдинов, отметил гендиректор «Вектора».

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Разработкой вакцины против коронавируса занимаются медики разных стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Китая. Однако методы ее создания отличаются. По словам Максютова, есть различия и между российской и китайской вакцинами от COVID-19. В КНР для ее производства используется живой вирус, который нарабатывается и затем инактивируется. В России же, у которой тоже был живой образец, выбрали другой путь.

По словам Иматдинова, ученые взяли за основу последовательность, кодирующую поверхностный шип у вирусной частицы, из множества которых и образуется так называемая корона. «Мы его оторвали и поместили ген, кодирующий данный белок, в геном клеток-продуцентов. То есть таким образом мы теперь можем нарабатывать белок в неограниченных количествах в безопасных условиях», — заключил Иматдинов.

«Вектор» сообщил о готовности испытать вакцину от COVID-19 на людях в мае
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4 апреля Максютов сообщил, что прототипы вакцин от коронавируса уже прошли лабораторные испытания на мышах и хорьках, а к первой фазе клинических исследований «Вектор» готов приступить уже в мае.

Накануне, 10 апреля, новосибирский научный центр зарегистрировал тест-систему для обнаружения антител к коронавирусу, которая прошла все необходимые технические и клинические испытания. С помощью нее врачи смогут выявлять тех, кто уже переболел коронавирусом, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, вакцина, Китай, испытания
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