В ООН предложили создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19

Необходимо создать глобальную коалицию, чтобы разработать вакцину против коронавируса. Об этом в своем Twitter написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины против COVID-19, которая должна стать доступной для всех и везде», — отметил он. Генсекретарь ООН добавил, что такая вакцина должна рассматриваться как всемирное общественное достояние.

Вакцину от коронавируса разрабатывают в нескольких странах, в том числе в России, США, Франции, Великобритании и Китае.

Первым человеком в мире, на котором испытали вакцину, стала американка Дженнифер Халлер. Этот препарат разработали в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Халлер и другие добровольцы, на которых проводят испытания, будут находится под наблюдением медиков до весны 2021 года.