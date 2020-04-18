Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
В ООН предложили создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19 Общество, 06:57 В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии Политика, 06:34 Трамп заявил о почти постоянном пребывании в Белом доме в течение месяца Политика, 06:06 Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тыс. Общество, 05:36 В МЧС дали рекомендации по выбору респираторов в условиях коронавируса Общество, 05:18 Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса Политика, 05:06 Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса Общество, 04:43 Таксистов потребовали отключать от агрегаторов за пассажиров без пропуска Общество, 04:32 Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Серпухове Общество, 03:52 Врач оценил эффективность бани при лечении коронавируса Общество, 03:41 Трамп изменил оценку возможного числа жертв COVID-19 в США Политика, 03:36 СМИ узнали о планах Google выпустить «умную» дебетовую карту Технологии и медиа, 03:05 Трамп пообещал выделить на поддержку фермеров $19 млрд Политика, 02:51 В Ингушетии начались поиски пропавшей четырехлетней девочки Общество, 02:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ООН предложили создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19

Необходимо создать глобальную коалицию, чтобы разработать вакцину против коронавируса. Об этом в своем Twitter написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины против COVID-19, которая должна стать доступной для всех и везде», — отметил он. Генсекретарь ООН добавил, что такая вакцина должна рассматриваться как всемирное общественное достояние.

Первый испытатель вакцины от COVID-19 сообщила о перенесенных ощущениях
Общество

Вакцину от коронавируса разрабатывают в нескольких странах, в том числе в России, США, Франции, Великобритании и Китае.

Первым человеком в мире, на котором испытали вакцину, стала американка Дженнифер Халлер. Этот препарат разработали в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Халлер и другие добровольцы, на которых проводят испытания, будут находится под наблюдением медиков до весны 2021 года.

Россия начала доклинические испытания вакцин от коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас идет подготовка протоколов для клинических испытаний.
 

Теги: ООН, Антониу Гутерреш, коронавирус
Материалы по теме
Путин поручил проработать вопросы производства вакцины от коронавируса
Общество
Мурашко сообщил о начале доклинических испытаний вакцин от коронавируса
Общество
«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter