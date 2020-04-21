Число заразившихся в США превысило 780 тыс. человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли от COVID-19 свыше 41 тыс. человек. Еще более 72 тыс. человек излечились от вируса

Число заразившихся коронавирусом на территории США превысило 780 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно его данным, вирусом заболели 783 290 человек. Умерли 41 816 человек. Еще 72 329 человек излечились от коронавируса.

Наибольшее число заболевших приходится на штат Нью-Йорк. Так, в районе Куинс коронавирус подтвердился у 40 714 человек. Далее следует округ Кингс (Бруклин), где коронавирусом заразились 35 203 человек. Замыкает тройку округ Нассо (30 677 заболевших). В Лос-Анджелесе выявлено 13 823 случаев заболевания коронавирусом, в Филадельфии — 9 553.

Наибольшее число жертв (2722) также зафиксировано нескольких боро Нью-Йорка. В частности, 2722 человек умерли в районе Куинс. Еще 2705 человек умерли в округе Кингс. В округе Бронкс скончались 2036 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя информацию телеканала Fox News о том, что вирус возник в одной из бактериологических лабораторий китайского города Ухань в качестве результата попыток Пекина превзойти Вашингтон в наработках по генной инженерии, заявил о намерении проверить эти данные. Американский президент усомнился в достоверности информации властей КНР о последствиях вируса в этой стране и отметил, что в Китае умерло больше людей, чем в США.

Трамп также признался, что из-за пандемии коронавируса на протяжении месяца он почти не покидает Белый дом.

30 марта американский лидер заявил, что пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в стране может случиться через две недели. Трамп спрогнозировал, что к 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.