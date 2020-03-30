Трамп продлил меры по борьбе с коронавирусом

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Введенные в США ограничения для борьбы с коронавирусом будут действовать до 30 апреля. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter Белого Дома.

«Чем больше вы стараетесь, тем быстрее закончится этот ночной кошмар», — сказал Трамп.

Власти 16 марта рекомендовали гражданам на 15 дней воздержаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости. Трамп сообщил, что такие ограничения по сути означает приостановку деятельности бизнеса в стране. Он рассчитывал, что американские предприятия вернутся к работе к 12 апреля.

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