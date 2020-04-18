Трамп заявил о почти постоянном пребывании в Белом доме в течение месяца

Президент США почти не покидает Белый дом на протяжении месяца из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга, трансляция которого опубликована в Twitter Белого дома.

«Мне рекомендовали воздержаться от путешествий. Я был в Белом доме месяц» — сказал Трамп. Он добавил, что лишь один раз съездил проводить военно-медицинский корабль, направлявшийся в Нью-Йорк.

По данным университета Джона Хопкинса, в США насчитывается свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 36 997 заболевших, более 58 тыс. пациентов выздоровели. Больше всего летальных случаев приходится на Нью-Йорк, где скончались более 13 тыс. человек. В округе Нассо из одноименного штата умерли 1109 жителей, а в округе Уэйн (Мичиган) — 1044.

Как сообщил Трамп, число жертв коронавируса в США может составить 60-65 тыс. человек. При этом ранее специалисты Белого дома предположили, что если граждане будут соблюдать все ограничительные меры, вероятный уровень смертности составит до 240 тыс. человек.