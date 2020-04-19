WP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.

Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов из-за мер по компенсации ущерба от коронавируса вырастет почти до $4 трлн — вдвое больше американских показателей экономики. Такой ситуации не было с момента окончания Второй Мировой войны.

Авторы публикации сравнивают ситуацию с Великой депрессией — мировым экономическим кризисом, начавшимся в 1929 году с краха американских бирж и продлившимся десять лет.

В частности, приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Чтобы поддержать корпорации Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более $2 трлн в свой портфель за последние шесть недель — такая же сумма была добавлена за четыре года после Великой депрессии.