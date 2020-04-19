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Пандемия коронавируса ,  
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WP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.

Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов из-за мер по компенсации ущерба от коронавируса вырастет почти до $4 трлн — вдвое больше американских показателей экономики. Такой ситуации не было с момента окончания Второй Мировой войны.

Авторы публикации сравнивают ситуацию с Великой депрессией — мировым экономическим кризисом, начавшимся в 1929 году с краха американских бирж и продлившимся десять лет.

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В частности, приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Чтобы поддержать корпорации Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более $2 трлн в свой портфель за последние шесть недель — такая же сумма была добавлена за четыре года после Великой депрессии.

Бизнес в Соединенных Штатах из-за долговой нагрузки встает перед выбором: увольнять сотрудников или пропускать платежи по кредитам. Как пишет WP, миллионы американских граждан уже столкнулись с требованием банков погасить студенческие кредиты и долги по картам.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее в апреле эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings спрогнозировали американской экономике по итогам 2020 года падение на 5,3% из-за эпидемии COVID-19. Ситуацию в мире в агентстве назвали глобальной рецессией.

По оценкам Международного валютного фонда, ВВП США упадет к концу 2020 года на 5,9%. Эксперты уже назвали последствия пандемии коронавируса худшим спадом мировой экономики после Великой депрессии.

Bloomberg оценил макроэкономические потери в ближайшие два года в $5 трлн.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: США, долг, коронавирус
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