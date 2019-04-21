Ростуризм дал рекомендации туристам на Шри-Ланке

Среди рекомендаций Ростуризма и МИДа россиянам, оказавшимся на Шри-Ланке, — совет следовать указаниям местных властей и не покидать курортных зон. Жертвами восьми взрывов на острове стали более 200 человек

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и МИД России дали рекомендации россиянам, которые находятся на Шри-Ланке, где утром 21 апреля прогремели восемь взрывов в столице страны и нескольких других провинциях.

В связи с повышенным риском россиянам, которые прилетели на остров отдохнуть, советуют не покидать курортных зон и не посещать места массового скопления людей, а также проявлять бдительность и осторожность, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

​Жертвами восьми взрывов, прогремевших 21 апреля на Шри-Ланке, стало более 200 человек. По предварительным данным, граждан России среди них нет.

Взрывные устройства почти одновременно сработали в трех отелях в столице республики Коломбо, в католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане, церкви в Баттикалоа. Позднее в пригородах Коломбо прогремели еще два взрыва.