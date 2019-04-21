Ростуризм дал рекомендации туристам на Шри-Ланке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,60 63,70 EUR Нал. 72,74 71,71 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 295,90 -44,14 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Дмитрий Быков начал разговаривать после выхода из комы Общество, 17:42 В столкновениях с полицией из-за ГЭС в Грузии пострадали 27 человек Общество, 17:33 Министр заявил о почти полном спасении Нотр-Дама от риска разрушения Общество, 17:31 МИД России предостерег от поездок на Шри-Ланку Общество, 17:24 Кучма пожалел нового президента Украины Политика, 17:18 На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей Политика, 17:03 Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять появление Вселенной Общество, 16:57 Минск обратился к Москве с новой просьбой из-за низкого качества нефти Экономика, 16:48 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 16:41 Зеленский объяснил демонстрацию бюллетеня на избирательном участке Политика, 16:41 Ростуризм дал рекомендации туристам на Шри-Ланке Общество, 16:37 Штраф Владимира Зеленского за демонстрацию бюллетеня составит до $31 Политика, 16:25 Основной защитник ЦСКА получил травму головы в столкновении с партнером Спорт, 16:19 Туристы и местные жители сообщили о последствиях терактов на Шри-Ланке Общество, 16:11
Общество ,  
0 
Ростуризм дал рекомендации туристам на Шри-Ланке
Среди рекомендаций Ростуризма и МИДа россиянам, оказавшимся на Шри-Ланке, — совет следовать указаниям местных властей и не покидать курортных зон. Жертвами восьми взрывов на острове стали более 200 человек
Фото: Dinuka Liyanawatt / Reuters

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и МИД России дали рекомендации россиянам, которые находятся на Шри-Ланке, где утром 21 апреля прогремели восемь взрывов в столице страны и нескольких других провинциях.

В связи с повышенным риском россиянам, которые прилетели на остров отдохнуть, советуют не покидать курортных зон и не посещать места массового скопления людей, а также проявлять бдительность и осторожность, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Общество
Туристы и местные жители сообщили о последствиях терактов на Шри-Ланке

​Жертвами восьми взрывов, прогремевших 21 апреля на Шри-Ланке, стало более 200 человек. По предварительным данным, граждан России среди них нет.

Взрывные устройства почти одновременно сработали в трех отелях в столице республики Коломбо, в католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане, церкви в Баттикалоа. Позднее в пригородах Коломбо прогремели еще два взрыва.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

После этого на Шри-Ланке приняли решение ввести с 18:00 по местному времени 21 апреля по 6:00 следующего дня комендантский час, местные власти также заблокировали работу WhatsApp и Facebook.

Ответственность за взрывы на себя пока не взяла ни одна из группировок. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе отозвался о случившемся как о трусливой атаке.

В воскресенье, 21 апреля, католики по всему миру отмечают Пасху.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Шри-Ланка, туристы, рекомендации
Материалы по теме
Посольство России на Шри-Ланке усилило меры безопасности после терактов
Общество
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Общество
Власти Шри-Ланки заблокировали WhatsApp и Facebook после взрывов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter