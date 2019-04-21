Власти Шри-Ланки заблокировали WhatsApp и Facebook после взрывов

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети и мессанджеры, включая Facebook и WhatsApp, после серии взрывов, заявил секретарь президента страны Удая Сеневиратне, передает The Straits Times.

«Правительство решило заблокировать все социальные платформы, чтобы предотвратить распространение некорректной и ложной информации», — сказал секретарь. По его словам, эта мера является временной. Также стало известно, что власти Шри-Ланки ввели комендантский час, 22 и 23 апреля в стране объявили нерабочими днями.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в том числе в отелях и католических церквях. По последним данным, в результате произошедшего погибли более 180 человек, около 470 пострадали. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал взрывы трусливой атакой. Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за случившееся.