Посольство России на Шри-Ланке усилило меры безопасности после терактов

Посольство России на Шри-Ланке усилило меры безопасности после терактов

Посольство России на Шри-Ланке усилило меры безопасности после серии взрывов, унесших жизни более 200 человек. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

По словам собеседника агентства, в рамках усиления мер безопасности была увеличена охрана посольства силами местных правоохранителей.​

Он отметил, что это нормальная практика для диппредставительств.

Серия взрывов на Шри-Ланке прогремела 21 апреля. Восемь бомб сработало в отелях и католических церквях, куда местные верующие пришли, чтобы отпраздновать Пасху. По последним данным, в результате терактов погибло 207 человек, еще 450 человек были ранены.

