На Шри-Ланке произошел восьмой за последние шесть часов взрыв

На Шри-Ланке произошел восьмой за последние шесть часов взрыв

По данным властей, еще одно взрывное устройство сработало в городе Дематагода. Он находится в округе Коломбо, недалеко от столицы республики. Несколько минут назад стало известно, что в этом районе произошел седьмой за день взрыв

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

На Шри-Ланке произошел восьмой за день взрыв, сообщает AFP со ссылкой на данные полиции. Известно о нем стало около 14:20 по местному времени (12:20 мск). С 8:40 по местному времени в стране произошли еще семь взрывов.

Последнее взрывное устройство, отмечает со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов местный портал News First, сработало в городе Дематагода (пригород столицы страны Коломбо). В этом же регионе несколько минут назад произошел седьмой с начала дня взрыв на Шри-Ланке. Там, уточняли в полиции, погибли уже по меньшей мере два человека. Остальных деталей о произошедшем власти не сообщают.

В первой половине дня на Шри-Ланке произошла серия из шести взрывов. Бомбы почти одновременно сработали в католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане и церкви в Баттикалоа, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury (все три находятся в столице республики Коломбо).