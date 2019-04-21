Посольство заявило об отсутствии россиян среди погибших на Шри-Ланке

Среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке не было российских граждан. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России на Шри-Ланке Юрий Материй, отметив, что это предварительные данные.

«Посольство проясняет ситуацию окончательно», — добавил он.

По его словам, российских туристом информируют о ситуации в том числе через публикации в социальных сетях Facebook и Twitter.

О том, что серди погибших нет российских граждан, ранее также сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло шесть взрывов — в нескольких отелях и церквях, где местные католики праздновали Пасху. ​Жертвами взрывов стали более 150 человек.