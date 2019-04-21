Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с последствиями серии взрывов в отелях и католических церквях страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин выразил надежду, что исполнители терактов, совершенных в разгар пасхальных торжеств, «понесут заслуженное наказание». Он подчеркнул, что Россия остается партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма.
Глава кабмина Дмитрий Медведев также выразил свои соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе и всему народу республики, следует из сообщения на сайте правительства.
«Этому варварскому преступлению, совершенному в праздник католической Пасхи, не может быть оправдания. Мы разделяем скорбь и боль дружественного ланкийского народа», — говорится в телеграмме.