Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев направили лидерам Шри-Ланки телеграммы с соболезнованиями. Восемь взрывов, прогремевших в разных городах Шри-Ланки в католическую Пасху, унесли жизни более 150 человек

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с последствиями серии взрывов в отелях и католических церквях страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин выразил надежду, что исполнители терактов, совершенных в разгар пасхальных торжеств, «понесут заслуженное наказание». Он подчеркнул, что Россия остается партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма.

Глава кабмина Дмитрий Медведев также выразил свои соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе и всему народу республики, следует из сообщения на сайте правительства.

«Этому варварскому преступлению, совершенному в праздник католической Пасхи, не может быть оправдания. Мы разделяем скорбь и боль дружественного ланкийского народа», — говорится в телеграмме.