Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,56 63,69 EUR Нал. 72,61 71,72 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 276,20 -63,84 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Неизвестный залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Общество, 12:46 Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж Общество, 12:43  Украина усилила охрану границы в день выборов президента Политика, 12:33 Жену Зеленского удалили из базы данных «Миротворца» Политика, 12:27 Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке Общество, 12:24 На Шри-Ланке произошел восьмой за последние шесть часов взрыв Общество, 12:22 Порошенко и Зеленский проголосовали на выборах президента Украины Политика, 12:15 Посольство заявило об отсутствии россиян среди погибших на Шри-Ланке Общество, 12:01 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 12:00 Femen провели акцию на участке Зеленского Политика, 11:56 На Шри-Ланке произошел седьмой за день взрыв Общество, 11:51 Украинский генерал предложил захватить часть России в случае ее распада Политика, 11:46 ЦИК Украины обнародовала первые данные о явке на выборах Политика, 11:33 Зеленский проголосовал на выборах президента Украины Политика, 11:09
Общество ,  
0 
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев направили лидерам Шри-Ланки телеграммы с соболезнованиями. Восемь взрывов, прогремевших в разных городах Шри-Ланки в католическую Пасху, унесли жизни более 150 человек
Фото: Eranga Jayawardena / AP

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с последствиями серии взрывов в отелях и католических церквях страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин выразил надежду, что исполнители терактов, совершенных в разгар пасхальных торжеств, «понесут заслуженное наказание». Он подчеркнул, что Россия остается партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма.

Глава кабмина Дмитрий Медведев также выразил свои соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе и всему народу республики, следует из сообщения на сайте правительства.

«Этому варварскому преступлению, совершенному в праздник католической Пасхи, не может быть оправдания. Мы разделяем скорбь и боль дружественного ланкийского народа», — говорится в телеграмме.

Общество
Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке во время Пасхи. Главное

Утром 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Как сообщали местные СМИ, они коснулись отелей класса люкс в столице — Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury, а также католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане и церкви в Баттикалоа. Еще одно взрывное устройство сработало в городе Дехивале. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

По последней информации СМИ, в результате взрывов погибли156 человек. Как сообщили в полиции, среди них​ 35 иностранцев. Власти не уточнили, гражданами каких стран были погибшие. По данным МИД России, среди жертв и пострадавших нет россиян.

Авторы: Наталия Анисимова, Наталья Демченко
Теги: Шри-Ланка, Владимир Путин, соболезнования
Материалы по теме
На Шри-Ланке произошел восьмой за последние шесть часов взрыв
Общество
Посольство заявило об отсутствии россиян среди погибших на Шри-Ланке
Общество
Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter