На Шри-Ланке произошел седьмой за день взрыв

На Шри-Ланке произошел седьмой за последние несколько часов взрыв. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает Reuters.
Взрывное устройство, по информации сотрудников правоохранительных органов, сработало в городе Дехивале (расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо). AFP со ссылкой представителя органов правопорядка уточняет: там погибли еще два человека.
Серия взрывов произошла в разных регионах на Шри-Ланке утром 21 апреля. По данным полиции, всего сработало шесть взрывных устройств: четыре их них — в столице республики (в трех отелях люкс класса и одной католической церкви), еще два — за пределами Коломбо (оба — в церквях).
Речь, по данным порталов News First, Hirunews и Colombo Page, идет о католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане и церкви в Баттикалоа, а также отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury.