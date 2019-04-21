На Шри-Ланке произошел седьмой за день взрыв

На Шри-Ланке произошел седьмой за день взрыв

Взрывное устройство сработало в Дехивале, в округе Коломбо, заявили в полиции. Там, по данных властей, уже погибли два человека. В серии взрывов, произошедших на Шри-Ланке за несколько часов до этого, погибли 156 человек

У церкви Святого Антония в Коломбо после взрывов (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

На Шри-Ланке произошел седьмой за последние несколько часов взрыв. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает Reuters.

Взрывное устройство, по информации сотрудников правоохранительных органов, сработало в городе Дехивале (расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо). AFP со ссылкой представителя органов правопорядка уточняет: там погибли еще два человека.

Серия взрывов произошла в разных регионах на Шри-Ланке утром 21 апреля. По данным полиции, всего сработало шесть взрывных устройств: четыре их них — в столице республики (в трех отелях люкс класса и одной католической церкви), еще два — за пределами Коломбо (оба — в церквях).

Речь, по данным порталов News First, Hirunews и Colombo Page, идет о католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане и церкви в Баттикалоа, а также отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury.