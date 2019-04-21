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Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев
В результате серии взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке погибли 156 человек, среди них — 35 иностранцев, рассказали в полиции. Портал News First ранее сообщал о 160 жертвах атак
У церкви Святого Антония в Коломбо после взрывов (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Количество жертв шести взрывов в гостиницах и церквях на Шри-Ланке увеличилось до 156 человек, подтвердили в полиции. Об этом со ссылкой на данные сотрудников местных правоохранительных органов в Twitter сообщает AFP. Среди погибших, уточнили собеседники агентства, — 35 иностранцев.

Гражданами каких именно государств они являлись, AFP не поясняет.

О том, что среди погибших в серии атак на Шри-Ланке есть граждане других государств, ранее говорил министр экономических реформ республики Харша де Силва. Местных жителей он призвал сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Россиян, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по предварительным данным, среди жертв и пострадавших на Шри-Ланке нет. Госструктуры республики, с которыми взаимодействует российская дипмиссия, уже квалифицировали произошедшее как теракты, подчеркивала она.

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Появились фото с места взрыва в церкви на Шри-Ланке

Серия взрывов произошла в разных регионах Шри-Ланки утром 21 апреля. Всего в республике, по данным местной полиции, прогремело шесть взрывов: четыре из них — в столице (в трех отелях и одной католической церкви), еще два — за пределами Коломбо. Речь, по данным порталов News First, Hirunews и Colombo Page, идет о католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане и церкви в Баттикалоа, а также отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury.

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Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке во время Пасхи. Главное

В Коломбо, по информации News First, погибли 40 человек, в Катувапитье — 93, в Баттикалоа — 27. Таким образом, общее число жертв случившегося, согласно материалам портала, составляет 160 человек.​

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Неназванный представитель служб безопасности уточнил Associated Press, что по меньшей мере в двух церквях взрывное устройство могли привести в действие террористы-смертники.

В воскресенье, 21 апреля, католики отмечают Пасху.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Шри-Ланка, взрывы
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