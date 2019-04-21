Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

В результате серии взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке погибли 156 человек, среди них — 35 иностранцев, рассказали в полиции. Портал News First ранее сообщал о 160 жертвах атак

У церкви Святого Антония в Коломбо после взрывов (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Количество жертв шести взрывов в гостиницах и церквях на Шри-Ланке увеличилось до 156 человек, подтвердили в полиции. Об этом со ссылкой на данные сотрудников местных правоохранительных органов в Twitter сообщает AFP. Среди погибших, уточнили собеседники агентства, — 35 иностранцев.

Гражданами каких именно государств они являлись, AFP не поясняет.

О том, что среди погибших в серии атак на Шри-Ланке есть граждане других государств, ранее говорил министр экономических реформ республики Харша де Силва. Местных жителей он призвал сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Россиян, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по предварительным данным, среди жертв и пострадавших на Шри-Ланке нет. Госструктуры республики, с которыми взаимодействует российская дипмиссия, уже квалифицировали произошедшее как теракты, подчеркивала она.