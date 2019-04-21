Reuters и местные СМИ без указания источников информации также сообщают о взрывах в отелях. По предварительным данным, в результате происшествия погибли десять человек. AFP со ссылкой на медиков пишет о 80 пострадавших

Во время празднования ​Пасхи в двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы. Об этом сообщают местные порталы News First и Hirunews. Последнему факт произошедшего подтвердили в местной полиции. Речь, поясняет интернет-издание Colombo Page, идет о церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция) и церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане. Оба взрыва, уточняет портал, по предварительной информации, произошли одновременно — в 8:45 по местному времени.

News First без указания источников информации отмечает: всего взрывов было пять. Они произошли не только в церквях в Коччикаде и Катувапитье, но и в церкви в Баттикалоа, а также отелях Shangri La и Cinnamon Grand Hotel. О взрывах в двух отелях в городе Коломбо Reuters также рассказали источники в правоохранительных органах. Портал The National в свою очередь пишет о взрывах в гостиницах Shangri La и Kingsbury в столице Шри-Ланки со ссылкой на полицию.

Корреспондент News First с места происшествия уточняет: по предварительным данным полиции, в результате происшествий погибли более десяти человек. Где именно находится журналист, портал не поясняет.

Colombo Page, Hirunews и The National также публикуют фотографии с места происшествия. Их, в том числе, на своих страницах в Twitter размещают очевидцы. Так, на изображениях, которые в микроблог выкладывает пользователь с именем Aashik Nazardeen (в его профиле указано, что он является редактором Daily Ceylon), видны последствия взрыва в церкви Святого Антония в Коччикаде: повреждены крыша и стены здания, люди оказывают друг другу первую помощь.