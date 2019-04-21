В МИДе заявили об отсутствии россиян среди пострадавших на Шри-Ланке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу «Россия 24» сообщила об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке. Государственные структуры в республике, с которыми взаимодействует российская дипмиссия, уже квалифицировали произошедшее как теракты, заметила она.
«Погибли и пострадали сотни человек», — добавила также Захарова, подчеркнув, что «на сегодня, на эту минуту, среди погибших и пострадавших нет российских граждан». «Но посольство [России] продолжает проверять эту информацию», — отметила представитель ведомства.
Ранее об этом же посол России на Шри-Ланке Юрий Материй заявил «РИА Новости». «По предварительным данным из компетентных органов, граждан России среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях в Шри-Ланке нет», — сообщил он.
До этого об отсутствии сейчас в республике организованных групп российских туристов РБК рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Места произошедшего не так популярны у туристов из России, отметил также он.