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Власти заявили о шести взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке
Они, по данным местной полиции, затронули три гостиницы класса люкс и одну церковь в Коломбо, а также еще две церкви за пределами столицы республики

Всего утром 21 апреля на Шри-Ланке произошло шесть взрывов. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщают AFP и Reuters. Взрывы, по информации властей, прогремели в трех отелях класса люкс и одной церкви в Коломбо. Еще два — произошли в двух католических церквях за пределами столицы республики.

Какие именно гостиницы затронула серия взрывов, агентства не поясняют. Местный портал News First ранее сообщал, что взрывные устройства сработали в отелях Shangri La и Cinnamon Grand Hotel. Портал The National в свою очередь писал о взрывах в гостиницах Shangri La и Kingsbury в столице Шри-Ланки.

Reuters со ссылкой на главу национального госпиталя в Коломбо передает о по меньшей мере 20 погибших в результате происшествий. Еще 280 человек, по информации медиков, получили ранения. Агентство Asian News International позже без указания источников информации сообщило об увеличении числа жертв случившегося до 25 человек. AFP врачи ранее рассказывали о 80 получивших ранения. 

Материал дополняется.

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