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С блогера Валерии Чекалиной взяли подписку о невыезде

Блогер Валерия Чекалина использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что ее доход превышал допустимый лимит. Следствие подозревает, что ведущая фитнес-марафонов с 10 млн подписчиков не уплатила 300 млн руб.
Валерия Чекалина
Валерия Чекалина (Фото: lerchek_group / VK)

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, в отношении которых возбудили дело о неуплате 300 млн руб. налогов, будут находиться под подпиской о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Телеграм-канал «112» также передал, что с супругов взяли подписку о невыезде.

«На время расследования уголовного дела им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказал собеседник агентства. По данным телеграм-канала, утром 7 марта в таунхаус Чекалиных в Красногорске пришли силовики. В ближайшее время супруги планировали выехать за границу.

ГСУ СК Москвы возбудило дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица». Статья предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложения и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год.

Получая доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, она привлекала в качестве пособников супруга и других родственников, утверждает следствие. В результате Чекалина не уплатила 300 млн руб.

«Могу сказать лишь, то что проводятся следственные действия, обвинение пока не предъявлено», — сообщил РБК адвокат Михаил Мушаилов.

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РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой.

Валерия Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет около 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Ольга Ваганова
блогеры налоги доходы подписка о невыезде уголовное дело
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СК завел дело против блогера Лерчек Чекалиной и ее супруга
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