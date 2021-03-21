Большинство россиян заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды

В целом 82% жителей страны готовы отказаться от посуды из пластика. Тремя годами ранее таких было на 12% меньше. В марте вице-премьер Абрамченко допустила введение запрета на пластиковую посуду в России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подавляющее большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в марте исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 376 населенных пунктов со всей страны. 42% из них заявили, что однозначно готовы отказаться от пластиковой посуды. Скорее готовы отказаться от нее еще 40% респондентов.

14% опрошенных сообщили, что скорее не готовы больше не использовать посуду из пластика. Еще 4% ответили на соответствующий вопрос однозначным отказом.

Чаще других о вреде пластика для окружающей среды говорят молодые люди до 24 лет и респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. Больше всего тех, кто не готов отказаться от пластиковой посуды среди населения с ежемесячным доходом ниже 30 тыс. руб. Они аргументируют свою позицию тем, что посуду из пластика использовать удобно и дешево. Кроме того, сторонники пластика считают, что людям стоит думать не об отказе от этой продукции, а о способах ее переработки.